После неудачного штурма ликвидированный российский захватчик с голым задом лежит посреди поля. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем бригады "Хижак" отработал по противнику на передовой. Первая неделя августа выдалась насыщенной на вражеские цели: воины уничтожали блиндажи и укрепленные позиции, поражали пехоту, бронированную технику, антенны связи и транспортные средства врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

