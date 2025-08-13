РУС
После неудачного штурма ликвидированный российский захватчик с голым задом лежит посреди поля. ВИДЕО

Батальон беспилотных систем бригады "Хижак" отработал по противнику на передовой. Первая неделя августа выдалась насыщенной на вражеские цели: воины уничтожали блиндажи и укрепленные позиции, поражали пехоту, бронированную технику, антенны связи и транспортные средства врага.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Відео- бальзам для очей!
13.08.2025 19:13 Ответить
13.08.2025 19:15 Ответить
Як кажуть поляки, "To nie sztuka zabić kruka, ale honor dla rycerza gołą dupą zabić jeża!"
13.08.2025 19:23 Ответить
Відео- бальзам для очей!
13.08.2025 19:13 Ответить
13.08.2025 19:15 Ответить
Но что такое рыцарь с голой жопой без удачи?
пока-пока-покачивая сракой перед дроном, судьбе не рас шепнем мерси в баку
13.08.2025 19:36 Ответить
Як кажуть поляки, "To nie sztuka zabić kruka, ale honor dla rycerza gołą dupą zabić jeża!"
13.08.2025 19:23 Ответить
Як йшов на війну то він тим місцем думав. Сракоголовий кацап.
13.08.2025 19:31 Ответить
О. теперь понятно происхождение песни, Поле, рюское поле....
13.08.2025 19:32 Ответить
До речи,афтари пестні "руцкоє поле"Яшка френкель та інка Гофф,чіста руцкіє..
13.08.2025 19:40 Ответить
Чекає "Ахмат-чай"
13.08.2025 19:33 Ответить
З останнього кадру потрібно зробити картину і відправити Орбану підписавши що це непереможний рузький zольдат
13.08.2025 19:35 Ответить
"жопачная тема" розкрита цілком...
13.08.2025 19:36 Ответить
Надіюсь у них в базі є фотографія цієї жопи, щоб ідентифікувати по сраці для родичів
13.08.2025 19:37 Ответить
Увага-відео рекомендовано для покращення настрою...
13.08.2025 19:51 Ответить
Де тi кадировцi? Вiвця вже готова 😁
13.08.2025 20:04 Ответить
Лежит с голой жопой боец сво..не пулей сражен, **** в анус его
13.08.2025 20:06 Ответить
Точність потрясаюча!
13.08.2025 20:50 Ответить
 
 