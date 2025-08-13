2 335 15
После неудачного штурма ликвидированный российский захватчик с голым задом лежит посреди поля. ВИДЕО
Батальон беспилотных систем бригады "Хижак" отработал по противнику на передовой. Первая неделя августа выдалась насыщенной на вражеские цели: воины уничтожали блиндажи и укрепленные позиции, поражали пехоту, бронированную технику, антенны связи и транспортные средства врага.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
