Бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян "Черное Око". ВИДЕО

Бойцы взвода "Штурм" Легиона "Свобода России" обнаружили и уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Черный Глаз", который приглушал работу украинских "Мавиков" и FPV-дронов.

Об этом сообщили на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Черный Глаз" - это новейшая технология противника, создающая мощное излучение на частотах 2,4 и 5,8 ГГц, блокируя как разведывательные, так и ударные украинские беспилотники.

