Бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян "Черное Око". ВИДЕО
Бойцы взвода "Штурм" Легиона "Свобода России" обнаружили и уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Черный Глаз", который приглушал работу украинских "Мавиков" и FPV-дронов.
Об этом сообщили на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Черный Глаз" - это новейшая технология противника, создающая мощное излучение на частотах 2,4 и 5,8 ГГц, блокируя как разведывательные, так и ударные украинские беспилотники.
Значно більше ніж мінімальна пенсія своїх громадян, і на порядок меньше ніх на дотаціі немовлятам - так хто тоді громадяни для своїх державних членів ?
Хіба українців утримують у камерах з охороною?
І друге. Якщо не хочете дотримуватись коннвенцій щодо прав військовополонених, то об'єднуйтеся з кацапами.
Можете повоювати за кацапію, здатися в полон Україні і розкошувати на 100000000 на місяць.
🤭😆😂