Бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили новейший комплекс радиоэлектронной борьбы россиян "Черное Око". ВИДЕО

Бойцы взвода "Штурм" Легиона "Свобода России" обнаружили и уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Черный Глаз", который приглушал работу украинских "Мавиков" и FPV-дронов.

Об этом сообщили на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Черный Глаз" - это новейшая технология противника, создающая мощное излучение на частотах 2,4 и 5,8 ГГц, блокируя как разведывательные, так и ударные украинские беспилотники.

13.08.2025 17:35 Ответить
на утримання полонених військових російської армі Україна витрачає 10 000 гр на місяць.
Значно більше ніж мінімальна пенсія своїх громадян, і на порядок меньше ніх на дотаціі немовлятам - так хто тоді громадяни для своїх державних членів ?
13.08.2025 17:37 Ответить
Що за маячня?

Хіба українців утримують у камерах з охороною?

І друге. Якщо не хочете дотримуватись коннвенцій щодо прав військовополонених, то об'єднуйтеся з кацапами.

Можете повоювати за кацапію, здатися в полон Україні і розкошувати на 100000000 на місяць.
13.08.2025 17:57 Ответить
"Шоколадный глаз"?
🤭😆😂
13.08.2025 18:02 Ответить
Нужно этот "Чёрный глаз" натянуть на жопу путлера.
13.08.2025 18:02 Ответить
 
 