Бійці Легіону "Свобода Росії" знищили новітній комплекс радіоелектронної боротьби росіян "Чорне Око". ВIДЕО
Бійці взводу "Штурм" Легіону "Свобода Росії" виявили та знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Чорне Око", який приглушував роботу українських "Мавіків" та FPV-дронів.
Про це повідомили на сторінці підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Чорне Око" — це новітня технологія противника, що створює потужне випромінювання на частотах 2,4 і 5,8 ГГц, блокуючи як розвідувальні, так і ударні українські безпілотники.
Хіба українців утримують у камерах з охороною?
І друге. Якщо не хочете дотримуватись коннвенцій щодо прав військовополонених, то об'єднуйтеся з кацапами.
Можете повоювати за кацапію, здатися в полон Україні і розкошувати на 100000000 на місяць.
🤭😆😂