УКР
Після невдалого штурму ліквідований російський загарбник із голою дупою лежить серед поля. ВIДЕО 18+

Батальйон безпілотних систем бригади "Хижак" відпрацював по противнику на передовій. Перший тиждень серпня видався насиченим на ворожі цілі: воїни знищували бліндажі та укріплені позиції, вражали піхоту, броньовану техніку, антени звʼязку та транспортні засоби ворога.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

армія рф (18449) ліквідація (4343) Нацполіція (15417)
Відео- бальзам для очей!
показати весь коментар
13.08.2025 19:13 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 19:15 Відповісти
Но что такое рыцарь с голой жопой без удачи?
пока-пока-покачивая сракой перед дроном, судьбе не рас шепнем мерси в баку
показати весь коментар
13.08.2025 19:36 Відповісти
Як кажуть поляки, "To nie sztuka zabić kruka, ale honor dla rycerza gołą dupą zabić jeża!"
показати весь коментар
13.08.2025 19:23 Відповісти
Як йшов на війну то він тим місцем думав. Сракоголовий кацап.
показати весь коментар
13.08.2025 19:31 Відповісти
О. теперь понятно происхождение песни, Поле, рюское поле....
показати весь коментар
13.08.2025 19:32 Відповісти
До речи,афтари пестні "руцкоє поле"Яшка френкель та інка Гофф,чіста руцкіє..
показати весь коментар
13.08.2025 19:40 Відповісти
Чекає "Ахмат-чай"
показати весь коментар
13.08.2025 19:33 Відповісти
З останнього кадру потрібно зробити картину і відправити Орбану підписавши що це непереможний рузький zольдат
показати весь коментар
13.08.2025 19:35 Відповісти
"жопачная тема" розкрита цілком...
показати весь коментар
13.08.2025 19:36 Відповісти
Надіюсь у них в базі є фотографія цієї жопи, щоб ідентифікувати по сраці для родичів
показати весь коментар
13.08.2025 19:37 Відповісти
Увага-відео рекомендовано для покращення настрою...
показати весь коментар
13.08.2025 19:51 Відповісти
Де тi кадировцi? Вiвця вже готова 😁
показати весь коментар
13.08.2025 20:04 Відповісти
Лежит с голой жопой боец сво..не пулей сражен, **** в анус его
показати весь коментар
13.08.2025 20:06 Відповісти
 
 