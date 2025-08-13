1 769 14
Після невдалого штурму ліквідований російський загарбник із голою дупою лежить серед поля. ВIДЕО 18+
Батальйон безпілотних систем бригади "Хижак" відпрацював по противнику на передовій. Перший тиждень серпня видався насиченим на ворожі цілі: воїни знищували бліндажі та укріплені позиції, вражали піхоту, броньовану техніку, антени звʼязку та транспортні засоби ворога.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
пока-пока-покачивая сракой перед дроном, судьбе не рас шепнем мерси в баку