РФ перебрасывает резервы на Покровское направление. Бригада "БАРС" заходит без тяжелого вооружения, - ДШВ. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают перебрасывать резервы на Покровское направление фронта.

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ, передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, на юг от Покровска заходит бригада "БАРС".

"Таким образом, россияне заменяют истощенные штурмовые отряды других частей, которые действовали на этом участке. Из сообщений российских каналов известно, что это новосозданная бригада, комплектовалась в 2024 году из неблагонадежных слоев населения. Новые силы заходят без техники и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что предшественники оккупантов бригады "БАРС" уже были ликвидированы.

