РФ перекидає резерви на Покровський напрямок. Бригада "БАРС" заходить без важкого озброєння, - ДШВ. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують перекидати резерви на Покровський напрямок фронту.

Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ, передає Цензор.НЕТ.

За даними військових, на південь від Покровська заходить бригада "БАРС".

"Таким чином, росіяни замінюють виснажені штурмові загони інших частин, які діяли на цій ділянці. З повідомлень російських каналів відомо, що це новостворена бригада, комплектувалась в 2024 року з неблагонадійних верств населення. Нові сили заходять без техніки та важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

У ДШВ зазначили, що попередників окупантів бригади "БАРС" вже було ліквідовано.

Також дивіться: Українські десантники обороняють Покровськ від російської ДРГ та нищать окупантів. ВIДЕО