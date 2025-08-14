РУС
1 044 10

Оккупант неудачно спрятался под кустом и сгорел после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Российский оккупант сгорел после атаки FPV-дронов 414-й бригады СБС.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

дроны (4435) 414 Птахи Мадяра (39)
Топ комментарии
+3
4 дрона на одного пі...ра. як би ж у всіх бригад було таке фінансування...
А поки, одні ландкрузер 200 міняють на ландкрузер 300, інші корита варять з нержавійки.
14.08.2025 23:01 Ответить
+2
оператор був у стані афекту, і наніс п'ять ударів ножемдроном.
14.08.2025 23:02 Ответить
+1
просто оператору дуже було потрібно гарантованих дванадцять є-балів.
14.08.2025 23:05 Ответить
Як на мене - то дуже вдало. ))
14.08.2025 22:58 Ответить
4 дрона на одного пі...ра. як би ж у всіх бригад було таке фінансування...
А поки, одні ландкрузер 200 міняють на ландкрузер 300, інші корита варять з нержавійки.
14.08.2025 23:01 Ответить
просто оператору дуже було потрібно гарантованих дванадцять є-балів.
14.08.2025 23:05 Ответить
дууже добра арихметика... +1=12......((
15.08.2025 01:03 Ответить
оператор був у стані афекту, і наніс п'ять ударів ножемдроном.
14.08.2025 23:02 Ответить
Ну а що, згорів на роботі, почесну грамоту йому
14.08.2025 23:07 Ответить
Чому невдало? Так як треба!
14.08.2025 23:39 Ответить
5 фпв1шок на 1 ******...= нууууу хлопаки.. то не д1ло...((
15.08.2025 01:02 Ответить
Оккупанты думали, что это метафора, что у них будет земля гореть под ногами и они попадут в ад на земле. че так дофига дронов на него потрачено. Нельзя было снизить скорость и попасть точнее с одного раза...
15.08.2025 01:08 Ответить
Підгорів московіт, за гроші ****** і тютіної!
15.08.2025 01:10 Ответить
 
 