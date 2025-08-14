УКР
Окупант невдало сховався під кущем і згорів після атаки українських дронів. ВIДЕО

Російський окупант згорів після атаки FPV-дронів 414-ї бригади СБС.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Пілоти 414-ї бригади СБС знищили трьох окупантів в посадці на Донбасі. ВIДЕО

дрони (5280) 414 Птахи Мадяра (40)
Як на мене - то дуже вдало. ))
14.08.2025 22:58 Відповісти
4 дрона на одного пі...ра. як би ж у всіх бригад було таке фінансування...
А поки, одні ландкрузер 200 міняють на ландкрузер 300, інші корита варять з нержавійки.
14.08.2025 23:01 Відповісти
просто оператору дуже було потрібно гарантованих дванадцять є-балів.
14.08.2025 23:05 Відповісти
оператор був у стані афекту, і наніс п'ять ударів ножемдроном.
14.08.2025 23:02 Відповісти
Ну а що, згорів на роботі, почесну грамоту йому
14.08.2025 23:07 Відповісти
Чому невдало? Так як треба!
14.08.2025 23:39 Відповісти
 
 