Окупант невдало сховався під кущем і згорів після атаки українських дронів. ВIДЕО
Російський окупант згорів після атаки FPV-дронів 414-ї бригади СБС.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
А поки, одні ландкрузер 200 міняють на ландкрузер 300, інші корита варять з нержавійки.
ножемдроном.