Пораженный дроном оккупант-мотоштурмовик мчится на горящем мотоцикле, оставляя огненный след. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировал российского мотоштурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки мотоцикл оккупанта вспыхнул и еще несколько десятков метров быстро ехал, оставляя за собой огненный след.

