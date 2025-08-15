РУС
Пораженный дроном оккупант-мотоштурмовик мчится на горящем мотоцикле, оставляя огненный след. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировал российского мотоштурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после атаки мотоцикл оккупанта вспыхнул и еще несколько десятков метров быстро ехал, оставляя за собой огненный след.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВИДЕО

армия РФ (20312) уничтожение (7672) мотоцикл (91) дроны (4435)
+19
Примарний вершник.
15.08.2025 11:14 Ответить
+15
15.08.2025 11:21 Ответить
+13
Ніколас Кейдж проїхав би більше.
15.08.2025 11:18 Ответить
15.08.2025 11:14 Ответить
Той приїхав з пекла, а цей зараз туди поїде.
15.08.2025 12:02 Ответить
На Аляску, мабуть перлося, , за прутнем??!!
15.08.2025 11:15 Ответить
15.08.2025 11:18 Ответить
15.08.2025 11:21 Ответить
раціон у під..рів гороховий
15.08.2025 11:21 Ответить
Згорів на роботі
15.08.2025 11:21 Ответить
З коляскою
15.08.2025 11:31 Ответить
З пердака форсаж включився.
15.08.2025 11:31 Ответить
Кацапи використовують мотоцикли, і вже тривалий час. Це ефективно мабуть.
15.08.2025 11:36 Ответить
15.08.2025 11:38 Ответить
Велкам роад ту ХЕЛ, ****...)))
15.08.2025 11:58 Ответить
Кацап відкрив собі портал до пекла.
15.08.2025 12:00 Ответить
Увімкнувся реактивний двигун. Але щось пішло не так.....
15.08.2025 12:17 Ответить
Кацапський вираз "Зажигал на концерте Кобзона" заграв новими фарбами...
15.08.2025 12:20 Ответить
Красива ушол!!!!
15.08.2025 12:32 Ответить
Движуха
15.08.2025 12:40 Ответить
Не хотів гад до пекла, то пекло само прийшло за ним і зразу температуру свою принесло !
15.08.2025 13:18 Ответить
Fuckel!
15.08.2025 13:20 Ответить
 
 