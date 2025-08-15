УКР
Уражений дроном окупант-мотоштурмовик мчить на палаючому мотоциклі, залишаючи вогняний слід. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідував російського мотоштурмовика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки мотоцикл окупанта спалахнув і ще кілька десятків метрів швидко їхав, залишаючи по собі вогняний слід.

армія рф (18465) знищення (7985) мотоцикл (96) дрони (5287)
+19
Примарний вершник.
15.08.2025 11:14 Відповісти
+14
15.08.2025 11:21 Відповісти
+13
Ніколас Кейдж проїхав би більше.
15.08.2025 11:18 Відповісти
Примарний вершник.
15.08.2025 11:14 Відповісти
Той приїхав з пекла, а цей зараз туди поїде.
15.08.2025 12:02 Відповісти
На Аляску, мабуть перлося, , за прутнем??!!
15.08.2025 11:15 Відповісти
Ніколас Кейдж проїхав би більше.
15.08.2025 11:18 Відповісти
15.08.2025 11:21 Відповісти
раціон у під..рів гороховий
15.08.2025 11:21 Відповісти
Згорів на роботі
15.08.2025 11:21 Відповісти
З коляскою
15.08.2025 11:31 Відповісти
З пердака форсаж включився.
15.08.2025 11:31 Відповісти
Кацапи використовують мотоцикли, і вже тривалий час. Це ефективно мабуть.
15.08.2025 11:36 Відповісти
15.08.2025 11:38 Відповісти
Велкам роад ту ХЕЛ, ****...)))
15.08.2025 11:58 Відповісти
Кацап відкрив собі портал до пекла.
15.08.2025 12:00 Відповісти
Увімкнувся реактивний двигун. Але щось пішло не так.....
15.08.2025 12:17 Відповісти
Кацапський вираз "Зажигал на концерте Кобзона" заграв новими фарбами...
15.08.2025 12:20 Відповісти
Красива ушол!!!!
15.08.2025 12:32 Відповісти
Движуха
15.08.2025 12:40 Відповісти
Не хотів гад до пекла, то пекло само прийшло за ним і зразу температуру свою принесло !
15.08.2025 13:18 Відповісти
Fuckel!
15.08.2025 13:20 Відповісти
 
 