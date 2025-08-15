4 970 20
Уражений дроном окупант-мотоштурмовик мчить на палаючому мотоциклі, залишаючи вогняний слід. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідував російського мотоштурмовика.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки мотоцикл окупанта спалахнув і ще кілька десятків метрів швидко їхав, залишаючи по собі вогняний слід.
Топ коментарі
+19 Gary Grant
показати весь коментар15.08.2025 11:14 Відповісти Посилання
+14 Ярослав Кийко
показати весь коментар15.08.2025 11:21 Відповісти Посилання
+13 Calvados
показати весь коментар15.08.2025 11:18 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар15.08.2025 11:14 Відповісти Мені подобається 19 Посилання
✘
Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар15.08.2025 12:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар15.08.2025 11:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Calvados
показати весь коментар15.08.2025 11:18 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар15.08.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Caesar Rsi #551221
показати весь коментар15.08.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.08.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар15.08.2025 11:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар15.08.2025 11:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар15.08.2025 11:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар15.08.2025 11:38 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
дератизатор
показати весь коментар15.08.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
valeriy svan
показати весь коментар15.08.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zen2010dao
показати весь коментар15.08.2025 12:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Антип61
показати весь коментар15.08.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валерія Шороп
показати весь коментар15.08.2025 12:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар15.08.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Volodymyr Gorobets
показати весь коментар15.08.2025 13:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар15.08.2025 13:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль