Уражений дроном окупант-мотоштурмовик мчить на палаючому мотоциклі, залишаючи вогняний слід. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідував російського мотоштурмовика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки мотоцикл окупанта спалахнув і ще кілька десятків метрів швидко їхав, залишаючи по собі вогняний слід.

