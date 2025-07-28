Окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика, яке лежить біля ще палаючого мотоцикла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант спочатку ідентифіковує транспортний засіб, а потів визнає в обгорілому тілі свого спільника.

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