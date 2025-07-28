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Окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика, яке лежить біля ще палаючого мотоцикла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант спочатку ідентифіковує транспортний засіб, а потів визнає в обгорілому тілі свого спільника.
Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.07.2025 13:34 Відповісти Посилання
+13 Sergei M #570318
показати весь коментар28.07.2025 13:35 Відповісти Посилання
+10 Az AZLK
показати весь коментар28.07.2025 13:36 Відповісти Посилання
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Це шоб в 500-і не записали, мабудь.
Скуштуй кацап його вуха.
От як би сдох пензюк Нікодим,
То і х...й з ним.
.
Прілєг устал??
І так щоразу - в Фінляндії, в Афганістані, в Чечні, в партизанських лісах Волині...
водки нет! Іді домой! "ацвабадітєль" хрустящій
на украінській землі
Тільки напиши правду - "баран смажений"
А кацапчу отвэллданили! 👌