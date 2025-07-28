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Новини Відео Дрони проти окупантів
7 047 37

Окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика, яке лежить біля ще палаючого мотоцикла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант спочатку ідентифіковує транспортний засіб, а потів визнає в обгорілому тілі свого спільника.

Дивіться: Два російські мотоштурмовики зіштовхнулися на польовій дорозі. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Дрон наздоганяє окупанта-мотоцикліста. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18303) знищення (7880) мотоцикл (94)


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Топ коментарі
+17
Вот Андрюха їбаний в рот. Так давай не токо в рот, поки ще тепленький
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28.07.2025 13:34 Відповісти
+13
Андрюха капчьоний
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28.07.2025 13:35 Відповісти
+10
Від вірусів дизинфіковано прожаркою...
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28.07.2025 13:36 Відповісти
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був андрюха став гамнюка
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28.07.2025 13:33 Відповісти
Хто знає , як прожарка називається?
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28.07.2025 14:33 Відповісти
Це був день Андрюхи.
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28.07.2025 15:24 Відповісти
андруха по клічкє "Гриль" 🔥

.
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28.07.2025 16:33 Відповісти
Вот Андрюха їбаний в рот. Так давай не токо в рот, поки ще тепленький
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28.07.2025 13:34 Відповісти
Від вірусів дизинфіковано прожаркою...
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28.07.2025 13:36 Відповісти
Та якось воно не того... ні кляру ні паніровки...
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28.07.2025 14:16 Відповісти
А шо случілось
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28.07.2025 13:34 Відповісти
Андрюха капчьоний
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28.07.2025 13:35 Відповісти
По яйцях пізнав?
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28.07.2025 13:36 Відповісти
По пісюну, який він смоктав у Андруши.
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28.07.2025 13:37 Відповісти
Це такі Скрєпниє у них забави... Називається "целованіє ікон"
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28.07.2025 13:39 Відповісти
на колясці написано: 82 ОДШБ П(озивний): Гомик
Це шоб в 500-і не записали, мабудь.
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28.07.2025 15:13 Відповісти
Сдох свинособачий друзяк Андруха?
Скуштуй кацап його вуха.
От як би сдох пензюк Нікодим,
То і х...й з ним.
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28.07.2025 13:36 Відповісти
Андруха копчені вуха

.
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28.07.2025 16:35 Відповісти
А шо такоє.. шо случілось..
Прілєг устал??
І так щоразу - в Фінляндії, в Афганістані, в Чечні, в партизанських лісах Волині...
водки нет! Іді домой! "ацвабадітєль" хрустящій
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28.07.2025 13:38 Відповісти
О сьогодні лисовин поласує смаженою кацапсиною.
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28.07.2025 13:39 Відповісти
з підливкою
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28.07.2025 13:45 Відповісти
Ваш , кацапи кончені , ваш дебіл згорів до тла
на украінській землі

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28.07.2025 13:40 Відповісти
Андрюха - не стоїть *** але ж стирчать вуха!
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28.07.2025 13:42 Відповісти
нагадало .... https://modeland.com.ua/master-box-35178-nemeckie-mototsiklisty/



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28.07.2025 13:46 Відповісти
мене обурює обурення орка, що знімав сюжет на телефон, на що він. власне, сподівався, подавшись сам, як і той запечений, в Україну, а я зі свого боку дуже сподіваюсь, що оператори дронів і його перетворили на харч для голодних звірів
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28.07.2025 14:00 Відповісти
https://imgbb.com/
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28.07.2025 14:01 Відповісти
Мотоциклистом был рашист...

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28.07.2025 14:04 Відповісти
Андрюха
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28.07.2025 14:30 Відповісти
Кацап, загорни андрюху у фольгу і відправ додому, хоч дітки наїдяться.
Тільки напиши правду - "баран смажений"
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28.07.2025 14:40 Відповісти
Привет Андрей !
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28.07.2025 14:46 Відповісти
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28.07.2025 14:50 Відповісти
андрей,держи фуй бадрей...
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28.07.2025 14:51 Відповісти
По очкам опознал. Или по очку.
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28.07.2025 15:01 Відповісти
Не очкИ он нашел, а Очки кацапские!
А кацапчу отвэллданили! 👌
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28.07.2025 15:03 Відповісти
Вот андрюха - голова без уха..
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28.07.2025 15:08 Відповісти
Автор долго ходил по кругу разглядывая мотоциклы, он думал это бандеровские мотоциклы которые он видел в рос фильмах! Он бы еще часами ходил по кругу, но тут Адрюха не выдержал и в последнюю прокричал "ДА Я ЭТО, Я, Андрюха!"
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28.07.2025 15:12 Відповісти
Андрюха вставай. Хватить загорати. Як же квартири на Печерську? А ще Берлін брати і Ламанш форсувати
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28.07.2025 15:17 Відповісти
Андрюха до мотоциклу такий гарний ящик приробив, вже мріяв як буде на Подолі дорогі стіралки і унітази грузити. А тепер сам перетворився на запіканку. Тепер його в прозрачному целофановому пакеті з зав'язаним бантиком отак додому і відправити
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28.07.2025 15:22 Відповісти
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28.07.2025 16:12 Відповісти
Котлета по Киевски чуть подгорела.
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28.07.2025 16:12 Відповісти
 
 