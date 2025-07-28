Оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика, которое лежит возле еще горящего мотоцикла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант сначала идентифицирует транспортное средство, а потом признает в обгоревшем теле своего соратника.

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