Оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика, которое лежит возле еще горящего мотоцикла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант сначала идентифицирует транспортное средство, а потом признает в обгоревшем теле своего соратника.
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+10 Sergei M #570318
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+9 Підлога Маккартні
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+7 Az AZLK
показать весь комментарий28.07.2025 13:36 Ответить Ссылка
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Скуштуй кацап його вуха.
От як би сдох пензюк Нікодим,
То і х...й з ним.
Прілєг устал??
І так щоразу - в Фінляндії, в Афганістані, в Чечні, в партизанських лісах Волині...
водки нет! Іді домой! "ацвабадітєль" хрустящій
на украінській землі
Тільки напиши правду - "баран смажений"