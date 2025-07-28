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Новости Видео Дроны против оккупантов
4 199 23

Оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тело своего запеченного соратника-мотоштурмовика, которое лежит возле еще горящего мотоцикла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант сначала идентифицирует транспортное средство, а потом признает в обгоревшем теле своего соратника.

Смотрите: Два российских мотоштурмовика столкнулись на полевой дороге. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Дрон догоняет оккупанта-мотоциклиста. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) уничтожение (7567) мотоцикл (89)


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Топ комментарии
+10
Андрюха капчьоний
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28.07.2025 13:35 Ответить
+9
Вот Андрюха їбаний в рот. Так давай не токо в рот, поки ще тепленький
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28.07.2025 13:34 Ответить
+7
Від вірусів дизинфіковано прожаркою...
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28.07.2025 13:36 Ответить
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був андрюха став гамнюка
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28.07.2025 13:33 Ответить
Хто знає , як прожарка називається?
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28.07.2025 14:33 Ответить
Вот Андрюха їбаний в рот. Так давай не токо в рот, поки ще тепленький
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28.07.2025 13:34 Ответить
Від вірусів дизинфіковано прожаркою...
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28.07.2025 13:36 Ответить
Та якось воно не того... ні кляру ні паніровки...
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28.07.2025 14:16 Ответить
А шо случілось
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28.07.2025 13:34 Ответить
Андрюха капчьоний
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28.07.2025 13:35 Ответить
По яйцях пізнав?
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28.07.2025 13:36 Ответить
По пісюну, який він смоктав у Андруши.
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28.07.2025 13:37 Ответить
Це такі Скрєпниє у них забави... Називається "целованіє ікон"
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28.07.2025 13:39 Ответить
Сдох свинособачий друзяк Андруха?
Скуштуй кацап його вуха.
От як би сдох пензюк Нікодим,
То і х...й з ним.
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28.07.2025 13:36 Ответить
А шо такоє.. шо случілось..
Прілєг устал??
І так щоразу - в Фінляндії, в Афганістані, в Чечні, в партизанських лісах Волині...
водки нет! Іді домой! "ацвабадітєль" хрустящій
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28.07.2025 13:38 Ответить
О сьогодні лисовин поласує смаженою кацапсиною.
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28.07.2025 13:39 Ответить
з підливкою
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28.07.2025 13:45 Ответить
Ваш , кацапи кончені , ваш дебіл згорів до тла
на украінській землі

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28.07.2025 13:40 Ответить
Андрюха - не стоїть *** але ж стирчать вуха!
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28.07.2025 13:42 Ответить
нагадало .... https://modeland.com.ua/master-box-35178-nemeckie-mototsiklisty/



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28.07.2025 13:46 Ответить
мене обурює обурення орка, що знімав сюжет на телефон, на що він. власне, сподівався, подавшись сам, як і той запечений, в Україну, а я зі свого боку дуже сподіваюсь, що оператори дронів і його перетворили на харч для голодних звірів
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28.07.2025 14:00 Ответить
https://imgbb.com/
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28.07.2025 14:01 Ответить
Мотоциклистом был рашист...

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28.07.2025 14:04 Ответить
Андрюха
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28.07.2025 14:30 Ответить
Кацап, загорни андрюху у фольгу і відправ додому, хоч дітки наїдяться.
Тільки напиши правду - "баран смажений"
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28.07.2025 14:40 Ответить
Привет Андрей !
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28.07.2025 14:46 Ответить
 
 