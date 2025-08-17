Оккупанты пытались перевезти грузовиком орудие через взорванный мост и попали в ловушку. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении украинские разведчики с помощью дрона "Шарк" обнаружили попытку врага перевезти грузовиком орудие через реку по взорванному мосту. После этого был скоординирован удар, в результате которого уничтожена техника вместе с экипажем.

О срыве планов россиян по усилению позиций сообщили на странице 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", сообщает Цензор.НЕТ.

Цель обнаружила разведрота бригады с помощью разведывательного дрона "Шарк". Во взаимодействии с дружественным подразделением был нанесен точный удар другим дроном.

