Оккупанты пытались перевезти грузовиком орудие через взорванный мост и попали в ловушку. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении украинские разведчики с помощью дрона "Шарк" обнаружили попытку врага перевезти грузовиком орудие через реку по взорванному мосту. После этого был скоординирован удар, в результате которого уничтожена техника вместе с экипажем.

О срыве планов россиян по усилению позиций сообщили на странице 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", сообщает Цензор.НЕТ.

Цель обнаружила разведрота бригады с помощью разведывательного дрона "Шарк". Во взаимодействии с дружественным подразделением был нанесен точный удар другим дроном.

17.08.2025 09:15 Ответить
добре..
17.08.2025 09:41 Ответить
Так там не тільки гармата! Там повний кузов БК був... І, скоріш всього - роздільного заряджання ... (Порохові заряди дуже "дружно бахнули"...)
17.08.2025 10:21 Ответить
Погоджуюся - феєрично. P.s. "Фойерверк" класне німецьке слово.
17.08.2025 10:54 Ответить
Епічно…
17.08.2025 11:16 Ответить
 
 