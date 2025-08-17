УКР
Окупанти намагалися перевезти вантажівкою гармату через підірваний міст і попали у пастку. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку українські розвідники за допомогою дрона "Шарк" виявили спробу ворога перевезти вантажівкою гармату через річку підірваним мостом. Після цього було скоординовано удар, у результаті якого знищено техніку разом з екіпажем.

Про зрив планів росіян із підсилення позицій повідомили на сторінці 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціль виявила розвідрота бригади за допомогою розвідувального дрона "Шарк". У взаємодії з дружнім підрозділом було завдано точного удару іншим дроном.

армія рф (18477) знищення (7992) 47 окрема механізована бригада (275)
17.08.2025 09:15 Відповісти
добре..
17.08.2025 09:41 Відповісти
Так там не тільки гармата! Там повний кузов БК був... І, скоріш всього - роздільного заряджання ... (Порохові заряди дуже "дружно бахнули"...)
17.08.2025 10:21 Відповісти
 
 