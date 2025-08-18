Выживший оккупант снимает на камеру горящую колонну техники на Курщине: "Здесь, короче, х#йовая ситуация...". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает горящую колонну техники армии РФ на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, украинские воины застали россиян на трассе Рыльск-Хомутовка.

"Результат удара ВСУ по колонне российских военных в Курской области вчера вечером. Предположительно, среди личного состава находится генерал-лейтенант Абачев, который получил тяжелые ранения", - отмечает в комментарии к видео.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 августа, в результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север". Его самолетом срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений российскому генералу ампутировали руку и ногу.

Внимание! Ненормативная лексика!

