РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11143 посетителя онлайн
Новости Видео Боевые действия на Курщине
6 056 28

Выживший оккупант снимает на камеру горящую колонну техники на Курщине: "Здесь, короче, х#йовая ситуация...". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает горящую колонну техники армии РФ на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, украинские воины застали россиян на трассе Рыльск-Хомутовка.

"Результат удара ВСУ по колонне российских военных в Курской области вчера вечером. Предположительно, среди личного состава находится генерал-лейтенант Абачев, который получил тяжелые ранения", - отмечает в комментарии к видео.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 августа, в результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север". Его самолетом срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений российскому генералу ампутировали руку и ногу.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20331) техника (1773) генерал (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Якщо з Камазів та Уралів рашисти за 3,5 років пересіли на «буханки», то це вселяє оптимізм.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:00 Ответить
+11
Еседулла Абачев настаящщій русскій чи рузкє, хоча ніякої різниці - просто москальський довбойоб!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:57 Ответить
+9
Чого це куйова ситуація, свинособака? Очень даже файна ситуація.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еседулла Абачев настаящщій русскій чи рузкє, хоча ніякої різниці - просто москальський довбойоб!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:57 Ответить
Це свинособака з тавром "росіянин".
показать весь комментарий
18.08.2025 11:04 Ответить
це рускіє так маскуються. Хайбатулла ахундзада теж рускій, він навіть лєніна відєл.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:09 Ответить
Дійсно, що «по машинє отработало, но нє сработало» ***#во. А так нічого картинка - дивитись можна!
показать весь комментарий
18.08.2025 10:58 Ответить
Якщо з Камазів та Уралів рашисти за 3,5 років пересіли на «буханки», то це вселяє оптимізм.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:00 Ответить
Чого це куйова ситуація, свинособака? Очень даже файна ситуація.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:03 Ответить
У вас на болотах, по усій параші ****@я ситуація, кажи як є. Якщо не здохнете від воїнів ЗСУ, так закобздонете себе по п'янці у мирному житті, або у рік більше як мільйон прикопають від горілки, наркоманії та з Божою допомогою і від інших хвороб.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:08 Ответить
"Роззуй очі"... Зліва - два-три дими. Техніки не видно - можливо, спробували втекти в поле, але не змогли, і лежать, горять, під укосом дороги (за нею). Дві розбиті - на передньому плані, і штук чотири - п"ять - горять справа. Ці вже розбиті прямо на дорозі... А "колоною, в армії, можуть буть і ДВА автомобілі, які рухаються один за одним...
показать весь комментарий
18.08.2025 11:23 Ответить
я вважаю там ціль удару був генерал , а інші просто попали під роздачу .
показать весь комментарий
18.08.2025 11:58 Ответить
А я НІЧОГО, з цього приводу, не думаю... "Хоч "вздовж", хоч "впоперек"...". Коли труять "Дихлофосом" шкідливих комах - яка різниця, якою є мета - труїть тарганів, мух, чи міль? Дохнуть усі, без винятку...
показать весь комментарий
18.08.2025 12:05 Ответить
А чого це у них "колона" спаленої техніки рухалася у різних напрямках? Чи пробували вийти з-під удару, повернувшись назад?
Добре вибрали місце удару- дорога йде по високому насипу. Розосередиться вправо і вліво від дороги, неможливо... Там навіть артилерія могла-б ефективно працювать - просто пристріляться по "нитці"...
показать весь комментарий
18.08.2025 11:10 Ответить
Генералу кацапському, руку і ногу відірвало, повезли в мацкву.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:18 Ответить
Ти, крім заголовків, щось читать умієш?
показать весь комментарий
18.08.2025 11:26 Ответить
це місцевий набрасиватєль гівна.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:29 Ответить
навіть по-батькові з'ясували - абдулмуміновіч він.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:28 Ответить
оторвали мишке лапу , уронили кацапа на пол ...
показать весь комментарий
18.08.2025 11:54 Ответить
Норм - стрім!
показать весь комментарий
18.08.2025 11:18 Ответить
цікаво. де це і чим на курщині вдається так прицільно відпрацьовувати по колоні...
показать весь комментарий
18.08.2025 11:24 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, українські воїни заскочили росіян https://t.me/karymat/11806 на трасі Рильськ-Хомутовка. Джерело: https://censor.net/ua/v3569186А били ФПВ-шки. Про це сам кацап натякає, у відео... Можливо, висунулась ДРГ, і зробили засаду. Вдарили і відступили...
показать весь комментарий
18.08.2025 11:34 Ответить
тоді скоріше за все диверсійна група, бо дуже якось прицільно вийшло. Та і дорога ця відносно недалечко проходить від кордону - 15-20 км, глухомань. Тому і супутніх втрат не видно. Дрони мабуть у режим чекання поставили біля дороги, і ласували снікерсами у кущах.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:48 Ответить
ГЕНЕРАЛ-ГЕНЕРАЛ, ЧТО ТИ?

ЗСУ продовжують полювання на російських генералів і достають їх де ракетою, де бомбою, а де і самокатом. Але от що стало відомо буквально щойно, з нейтральних, але дуже обізнаних джерел:

«Командующий 2-м армейским корпусом «Народной милиции ЛНР» Эседулла Абачев был якобы ранен в ночь с 16 на 17 августа, когда ВСУ ударили по колонне ВС РФ на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области, утверждают в разведке Украины. В результате Абачева якобы доставили в госпиталь им. Вишневского в Москве, ему ампутировали руку и ногу».

У такому випадку товаришу генералу дуже підфартило. З одного боку, він вже не задвухсотиться, як інші, а з другого - суцільна економія на взутті. Як казав Джон Сільвер, з роману «Остров Скарбів»: «Хорошо тому живеться, у кого одна нога, і штанина об ногу не треться, і не треба чобота!». Отже, генералопад продовжується, хоча наші військові ще не розповіли про таку «здобич».
https://defence-line.info/?p=3285
показать весь комментарий
18.08.2025 11:35 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 11:36 Ответить
уево, шо не сработало
показать весь комментарий
18.08.2025 11:46 Ответить
 
 