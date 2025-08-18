Выживший оккупант снимает на камеру горящую колонну техники на Курщине: "Здесь, короче, х#йовая ситуация...". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает горящую колонну техники армии РФ на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, украинские воины застали россиян на трассе Рыльск-Хомутовка.
"Результат удара ВСУ по колонне российских военных в Курской области вчера вечером. Предположительно, среди личного состава находится генерал-лейтенант Абачев, который получил тяжелые ранения", - отмечает в комментарии к видео.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 августа, в результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Эседулла Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север". Его самолетом срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений российскому генералу ампутировали руку и ногу.
Внимание! Ненормативная лексика!
Добре вибрали місце удару- дорога йде по високому насипу. Розосередиться вправо і вліво від дороги, неможливо... Там навіть артилерія могла-б ефективно працювать - просто пристріляться по "нитці"...
ЗСУ продовжують полювання на російських генералів і достають їх де ракетою, де бомбою, а де і самокатом. Але от що стало відомо буквально щойно, з нейтральних, але дуже обізнаних джерел:
«Командующий 2-м армейским корпусом «Народной милиции ЛНР» Эседулла Абачев был якобы ранен в ночь с 16 на 17 августа, когда ВСУ ударили по колонне ВС РФ на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области, утверждают в разведке Украины. В результате Абачева якобы доставили в госпиталь им. Вишневского в Москве, ему ампутировали руку и ногу».
У такому випадку товаришу генералу дуже підфартило. З одного боку, він вже не задвухсотиться, як інші, а з другого - суцільна економія на взутті. Як казав Джон Сільвер, з роману «Остров Скарбів»: «Хорошо тому живеться, у кого одна нога, і штанина об ногу не треться, і не треба чобота!». Отже, генералопад продовжується, хоча наші військові ще не розповіли про таку «здобич».
