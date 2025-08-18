Уцілілий окупант фільмує палаючу колону техніки на Курщині: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує палаючу колону техніки армії РФ на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, українські воїни заскочили росіян на трасі Рильськ-Хомутовка.

"Результат удару ЗСУ по колоні російських військових в Курській області вчора ввечері. Імовірно, серед особового складу знаходиться генерал-лейтенант Абачев, який отримав важкі поранення", - зазначає у коментарі до відео.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 17 серпня, у результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ "Сєвєр". Його літаком терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. У результаті поранень російському генералу ампутували руку та ногу.

Увага! Ненормативна лексика!

