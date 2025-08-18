Уцілілий окупант фільмує палаючу колону техніки на Курщині: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує палаючу колону техніки армії РФ на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, українські воїни заскочили росіян на трасі Рильськ-Хомутовка.
"Результат удару ЗСУ по колоні російських військових в Курській області вчора ввечері. Імовірно, серед особового складу знаходиться генерал-лейтенант Абачев, який отримав важкі поранення", - зазначає у коментарі до відео.
Нагадаємо, що у ніч на неділю, 17 серпня, у результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ "Сєвєр". Його літаком терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. У результаті поранень російському генералу ампутували руку та ногу.
Увага! Ненормативна лексика!
Добре вибрали місце удару- дорога йде по високому насипу. Розосередиться вправо і вліво від дороги, неможливо... Там навіть артилерія могла-б ефективно працювать - просто пристріляться по "нитці"...
ЗСУ продовжують полювання на російських генералів і достають їх де ракетою, де бомбою, а де і самокатом. Але от що стало відомо буквально щойно, з нейтральних, але дуже обізнаних джерел:
«Командующий 2-м армейским корпусом «Народной милиции ЛНР» Эседулла Абачев был якобы ранен в ночь с 16 на 17 августа, когда ВСУ ударили по колонне ВС РФ на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области, утверждают в разведке Украины. В результате Абачева якобы доставили в госпиталь им. Вишневского в Москве, ему ампутировали руку и ногу».
У такому випадку товаришу генералу дуже підфартило. З одного боку, він вже не задвухсотиться, як інші, а з другого - суцільна економія на взутті. Як казав Джон Сільвер, з роману «Остров Скарбів»: «Хорошо тому живеться, у кого одна нога, і штанина об ногу не треться, і не треба чобота!». Отже, генералопад продовжується, хоча наші військові ще не розповіли про таку «здобич».
