Уцілілий окупант фільмує палаючу колону техніки на Курщині: "Тут, кароче, х#йовая ситуация...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує палаючу колону техніки армії РФ на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, українські воїни заскочили росіян на трасі Рильськ-Хомутовка.

"Результат удару ЗСУ по колоні російських військових в Курській області вчора ввечері. Імовірно, серед особового складу знаходиться генерал-лейтенант Абачев, який отримав важкі поранення", - зазначає у коментарі до відео.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 17 серпня, у результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ "Сєвєр". Його літаком терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. У результаті поранень російському генералу ампутували руку та ногу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдано удару по колоні росіян на Курщині: важко поранено генерала окупаційних військ Абачева, - ГУР. ФОТО

Якщо з Камазів та Уралів рашисти за 3,5 років пересіли на «буханки», то це вселяє оптимізм.
Еседулла Абачев настаящщій русскій чи рузкє, хоча ніякої різниці - просто москальський довбойоб!
Чого це куйова ситуація, свинособака? Очень даже файна ситуація.
Це свинособака з тавром "росіянин".
показати весь коментар
18.08.2025 11:04 Відповісти
це рускіє так маскуються. Хайбатулла ахундзада теж рускій, він навіть лєніна відєл.
показати весь коментар
18.08.2025 11:09 Відповісти
Дійсно, що «по машинє отработало, но нє сработало» ***#во. А так нічого картинка - дивитись можна!
показати весь коментар
18.08.2025 10:58 Відповісти
У вас на болотах, по усій параші ****@я ситуація, кажи як є. Якщо не здохнете від воїнів ЗСУ, так закобздонете себе по п'янці у мирному житті, або у рік більше як мільйон прикопають від горілки, наркоманії та з Божою допомогою і від інших хвороб.
показати весь коментар
18.08.2025 11:08 Відповісти
"Роззуй очі"... Зліва - два-три дими. Техніки не видно - можливо, спробували втекти в поле, але не змогли, і лежать, горять, під укосом дороги (за нею). Дві розбиті - на передньому плані, і штук чотири - п"ять - горять справа. Ці вже розбиті прямо на дорозі... А "колоною, в армії, можуть буть і ДВА автомобілі, які рухаються один за одним...
показати весь коментар
18.08.2025 11:23 Відповісти
я вважаю там ціль удару був генерал , а інші просто попали під роздачу .
показати весь коментар
18.08.2025 11:58 Відповісти
А я НІЧОГО, з цього приводу, не думаю... "Хоч "вздовж", хоч "впоперек"...". Коли труять "Дихлофосом" шкідливих комах - яка різниця, якою є мета - труїть тарганів, мух, чи міль? Дохнуть усі, без винятку...
показати весь коментар
18.08.2025 12:05 Відповісти
тут трохи не так . труїли великого пацюка , а здохло ще з десяток мишей .
показати весь коментар
18.08.2025 12:18 Відповісти
Я ж скакзав - мені ОДНАКОВО...
показати весь коментар
18.08.2025 12:24 Відповісти
А чого це у них "колона" спаленої техніки рухалася у різних напрямках? Чи пробували вийти з-під удару, повернувшись назад?
Добре вибрали місце удару- дорога йде по високому насипу. Розосередиться вправо і вліво від дороги, неможливо... Там навіть артилерія могла-б ефективно працювать - просто пристріляться по "нитці"...
показати весь коментар
18.08.2025 11:10 Відповісти
Генералу кацапському, руку і ногу відірвало, повезли в мацкву.
показати весь коментар
18.08.2025 11:18 Відповісти
Ти, крім заголовків, щось читать умієш?
показати весь коментар
18.08.2025 11:26 Відповісти
це місцевий набрасиватєль гівна.
показати весь коментар
18.08.2025 11:29 Відповісти
навіть по-батькові з'ясували - абдулмуміновіч він.
показати весь коментар
18.08.2025 11:28 Відповісти
оторвали мишке лапу , уронили кацапа на пол ...
показати весь коментар
18.08.2025 11:54 Відповісти
Норм - стрім!
показати весь коментар
18.08.2025 11:18 Відповісти
цікаво. де це і чим на курщині вдається так прицільно відпрацьовувати по колоні...
показати весь коментар
18.08.2025 11:24 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, українські воїни заскочили росіян https://t.me/karymat/11806 на трасі Рильськ-Хомутовка. Джерело: https://censor.net/ua/v3569186А били ФПВ-шки. Про це сам кацап натякає, у відео... Можливо, висунулась ДРГ, і зробили засаду. Вдарили і відступили...
показати весь коментар
18.08.2025 11:34 Відповісти
тоді скоріше за все диверсійна група, бо дуже якось прицільно вийшло. Та і дорога ця відносно недалечко проходить від кордону - 15-20 км, глухомань. Тому і супутніх втрат не видно. Дрони мабуть у режим чекання поставили біля дороги, і ласували снікерсами у кущах.
показати весь коментар
18.08.2025 11:48 Відповісти
Можливо... Я ж писав - місце для засідки вибране правильно - вузька дорога по крутому і високому насипу. І глибокий кювет. Вправо-вліво не втечеш, колона "зажата" на дорожньому полотні... І з обох боків - скошені поля...
показати весь коментар
18.08.2025 12:10 Відповісти
ГЕНЕРАЛ-ГЕНЕРАЛ, ЧТО ТИ?

ЗСУ продовжують полювання на російських генералів і достають їх де ракетою, де бомбою, а де і самокатом. Але от що стало відомо буквально щойно, з нейтральних, але дуже обізнаних джерел:

«Командующий 2-м армейским корпусом «Народной милиции ЛНР» Эседулла Абачев был якобы ранен в ночь с 16 на 17 августа, когда ВСУ ударили по колонне ВС РФ на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области, утверждают в разведке Украины. В результате Абачева якобы доставили в госпиталь им. Вишневского в Москве, ему ампутировали руку и ногу».

У такому випадку товаришу генералу дуже підфартило. З одного боку, він вже не задвухсотиться, як інші, а з другого - суцільна економія на взутті. Як казав Джон Сільвер, з роману «Остров Скарбів»: «Хорошо тому живеться, у кого одна нога, і штанина об ногу не треться, і не треба чобота!». Отже, генералопад продовжується, хоча наші військові ще не розповіли про таку «здобич».
https://defence-line.info/?p=3285
18.08.2025 11:35 Відповісти
18.08.2025 11:36 Відповісти
уево, шо не сработало
показати весь коментар
18.08.2025 11:46 Відповісти
В тему тривожний пост з пітьми:

https://pbs.twimg.com/media/GynrppwWIAAULWm?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GynrppwWIAAULWm?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GynrppwWIAAULWm?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
18.08.2025 12:16 Відповісти
 
 