Украинские защитники обездвижили и уничтожили танк Т-90М "Прорыв", а также РСЗО БМ-21 "Град" и ББМ россиян.. ВИДЕО

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М "Прорыв". Это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ, принятый на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около $4,5 млн.

Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в соцсетях телеграмм-канал Сил беспилотных систем.

Гори нечисть кацапська,раз дома не сидиться
показать весь комментарий
18.08.2025 14:11 Ответить
І дома гори..
показать весь комментарий
18.08.2025 14:51 Ответить
Зійде над світом Жовто-Блакитне сонце, й згинуть усі кідари.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:59 Ответить
 
 