Українські захисники знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив", а також РСЗВ БМ-21 "Град" та ББМ росіян. ВIДЕО
Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив". Це найсучасніший і найдорожчий танк зс рф, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн.
Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у соцмережах телеграм-канал Сил безпілотних систем.
Василь Воробець
Николай Водяной
Александр Иванов
