УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 779 3

Українські захисники знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив", а також РСЗВ БМ-21 "Град" та ББМ росіян. ВIДЕО

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив". Це найсучасніший і найдорожчий танк зс рф, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн.

Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".⁩

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у соцмережах телеграм-канал Сил безпілотних систем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили ворожі позиції, автівку, танк та укриття на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

танк (2108) знищення (7998) ББМ (30) 429-ї окремий полк безпілотних систем (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гори нечисть кацапська,раз дома не сидиться
показати весь коментар
18.08.2025 14:11 Відповісти
І дома гори..
показати весь коментар
18.08.2025 14:51 Відповісти
Зійде над світом Жовто-Блакитне сонце, й згинуть усі кідари.
показати весь коментар
18.08.2025 14:59 Відповісти
 
 