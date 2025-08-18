Українські захисники знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив", а також РСЗВ БМ-21 "Град" та ББМ росіян. ВIДЕО

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" за допомогою FPV-дронів знерухомили та знищили танк Т-90М "Прорив". Це найсучасніший і найдорожчий танк зс рф, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько $4,5 млн.

Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".⁩

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у соцмережах телеграм-канал Сил безпілотних систем.

