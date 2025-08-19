Похоже на салют: Третья штурмовая бригада показала кадры уничтожения вражеской пехоты с помощью дронов в Харьковской области. ВИДЕО

Кадры уничтожения оккупантов на Харьковщине показала Третья отдельная штурмовая бригада. На видео - момент сбрасывания боеприпасов по позициям личного состава российских войск, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали российскую пехоту, а также атаковали легковушки, антенны связи и пушки. ВИДЕО