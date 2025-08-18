РУС
Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту, а также атаковали легковые автомобили, антенны связи и орудия. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Третьей штурмовой на Харьковском направлении ликвидировали российскую пехоту, которая передвигалась на мотоцикле и электробайке, а также атаковали операторов вражеских беспилотников, которые прятались в укрытии. Наши воины уничтожили и вражеские легковушки, антенны связи и пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют украинские защитники в телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

Склад БК и оккупанты уничтожены в Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

армия РФ (20331) уничтожение (7685) 3-я Отдельная штурмовая бригада (475) fvp-дрон (145)
Красені !!!
18.08.2025 15:49 Ответить
ІІІ-тя як і завжди - бренд!
18.08.2025 17:28 Ответить
 
 