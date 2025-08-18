Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту, а также атаковали легковые автомобили, антенны связи и орудия. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Третьей штурмовой на Харьковском направлении ликвидировали российскую пехоту, которая передвигалась на мотоцикле и электробайке, а также атаковали операторов вражеских беспилотников, которые прятались в укрытии. Наши воины уничтожили и вражеские легковушки, антенны связи и пушки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют украинские защитники в телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий18.08.2025 15:49 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.08.2025 17:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль