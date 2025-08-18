Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали российскую пехоту, а также атаковали легковые автомобили, антенны связи и орудия. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Третьей штурмовой на Харьковском направлении ликвидировали российскую пехоту, которая передвигалась на мотоцикле и электробайке, а также атаковали операторов вражеских беспилотников, которые прятались в укрытии. Наши воины уничтожили и вражеские легковушки, антенны связи и пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют украинские защитники в телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

