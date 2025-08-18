УКР
Бійці 3 ОШБр ліквідували російську піхоту, а також атакували легковики, антени зв’язку та гармати. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Третьої штурмової на Харківському напрямку ліквідували російську піхоту, яка пересувалася на мотоциклі та електробайку, а також атакували операторів ворожих безпілотників, які ховалися в укритті. Наші воїни знищили й ворожі легковики, антени зв’язку та гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують українські захисники у телеграм-каналі 3-ої окремої штурмової бригади. 

Дивіться також: Склад БК та окупанти знищені у Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО

Красені !!!
18.08.2025 15:49 Відповісти
 
 