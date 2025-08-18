Бійці 3 ОШБр ліквідували російську піхоту, а також атакували легковики, антени зв’язку та гармати. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Третьої штурмової на Харківському напрямку ліквідували російську піхоту, яка пересувалася на мотоциклі та електробайку, а також атакували операторів ворожих безпілотників, які ховалися в укритті. Наші воїни знищили й ворожі легковики, антени зв’язку та гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують українські захисники у телеграм-каналі 3-ої окремої штурмової бригади.

