Уничтожение двух вражеских штурмовых групп из шести оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 63-й ОМБр на лиманском направлении ликвидировали две вражеские штурмовые группы, в которые входило не менее шести оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Нарезка нарезки солдат ВС РФ от воинов 63-й отдельной механизированной бригады, которые ежедневно косят штурмовые группы российских оккупационных войск на Лиманском направлении в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

