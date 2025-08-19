РУС
Уничтожение двух вражеских штурмовых групп из шести оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 63-й ОМБр на лиманском направлении ликвидировали две вражеские штурмовые группы, в которые входило не менее шести оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Нарезка нарезки солдат ВС РФ от воинов 63-й отдельной механизированной бригады, которые ежедневно косят штурмовые группы российских оккупационных войск на Лиманском направлении в Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

армия РФ (20339) уничтожение (7691) дроны (4444) 63 ОМБр (116)
Расцеянє-це поголовні свинособаки..Смерть свинособакам...і **********..
показать весь комментарий
19.08.2025 15:49 Ответить
 
 