Компания, в которой работает один сотрудник, выиграла тендер на более миллиарда гривен в Николаеве
В компании "Waste To Energy Niko", которая выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией, работает только один человек - Дмитрий Гончаров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Николаевская правда.
Издание отмечает, что он является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.
"Гончаров Дмитрий Вадимович еще 1 августа позировал на одном фото с Замазеевой и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, и был представлен как директор регионального Офиса декарбонизации. Это такое межведомственное учреждение, которое де-факто подчинено Агентству Замазеевой, и этот Гончаров - единственный сотрудник ООО Waste To Energy Niko. Компании, которая берется осваивать бюджет 1,25 млрд грн", - говорится в сообщении.
Что значит - СУПЕРМЕН!!!!
Не дивує...
Вот и подошла к закономерному финалу распиаренная репутация зеленого Кима.
У нас тільки крадуть і заміж звуть.
Де взяти таких циган?
Цьому корупціонеру до БАРИГИ ще дуже далеко.