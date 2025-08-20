Компания, в которой работает один сотрудник, выиграла тендер на более миллиарда гривен в Николаеве

В компании "Waste To Energy Niko", которая выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией, работает только один человек - Дмитрий Гончаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Николаевская правда.

Издание отмечает, что он является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

"Гончаров Дмитрий Вадимович еще 1 августа позировал на одном фото с Замазеевой и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, и был представлен как директор регионального Офиса декарбонизации. Это такое межведомственное учреждение, которое де-факто подчинено Агентству Замазеевой, и этот Гончаров - единственный сотрудник ООО Waste To Energy Niko. Компании, которая берется осваивать бюджет 1,25 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читайте: "Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте