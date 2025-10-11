В Держенергоефективності заперечують, що переможець миколаївського тендеру Гончаров працює в Агентстві. ДОКУМЕНТ

Агентство з питань енергоефективності та енергозбереження спростовує інформацію, розміщену зокрема на сайті Цензор.НЕТ, про те, що Дмитро Гончаров - директор та єдиний працівник компанії "Waste To Energy Niko", яка виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд у Миколаєві, є нібито підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

Про це Цензор.НЕТ письмово повідомила перша заступниця голови Агентства Марія Малая.

Окремо, зазначимо, що Цензор.НЕТ публікував новину про те, що компанія, в якій працює один працівник, виграла тендер на понад мільярд гривень в Миколаєві, із посиланням на місцеве видання Миколаївська правда.

Агентство вимагає спростувати недостовірну інформацію, та запевняє, що вона не відповідає дійсності. Як зазначається у документі, Дмитро Гончаров не працює та ніколи не працював в Держенергоефективності, та відповідно ніколи не був підлеглим Ганни Замазєєвої чи працівником Держенергоефективності.

Водночас зазначається, з липня 2025 року Гончаров є експертом Миколаївського регіонального офісу декарбонізації та енергоефективності, який відповідно до його положень є консультативно-дорадчим органом, що утворюється з метою виконання меморандуму про взаємодію та співпрацю, укладеного між Миколаївською облрадою, Миколаївською ОВА та Миколаївською МР та Держенергоефективності і не є структурним підрозділом Держенергоефективності.

В Агентстві наполягають на спростуванні публікації, оскільки вона може бути розцінена як спроба дискредитації Держенергоефективності та Ганни Замазєєвої.





