В Держенергоефективності заперечують, що переможець миколаївського тендеру Гончаров працює в Агентстві. ДОКУМЕНТ

Агентство з питань енергоефективності та енергозбереження спростовує інформацію, розміщену зокрема на сайті Цензор.НЕТ, про те, що Дмитро Гончаров - директор та єдиний працівник компанії "Waste To Energy Niko", яка виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд у Миколаєві, є нібито підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

Про це Цензор.НЕТ письмово повідомила перша заступниця голови Агентства Марія Малая.

Окремо, зазначимо, що Цензор.НЕТ публікував новину про те, що компанія, в якій працює один працівник, виграла тендер на понад мільярд гривень в Миколаєві, із посиланням на місцеве видання Миколаївська правда.

Агентство вимагає спростувати недостовірну інформацію, та запевняє, що вона не відповідає дійсності. Як зазначається у документі, Дмитро Гончаров не працює та ніколи не працював в Держенергоефективності, та відповідно ніколи не був підлеглим Ганни Замазєєвої чи працівником Держенергоефективності.

Також читайте: Держенергоефективності та німецький GIZ домовилися про співпрацю у відновленні України

Водночас зазначається, з липня 2025 року Гончаров є експертом Миколаївського регіонального офісу декарбонізації та енергоефективності, який відповідно до його положень є консультативно-дорадчим органом, що утворюється з метою виконання меморандуму про взаємодію та співпрацю, укладеного між Миколаївською облрадою, Миколаївською ОВА та Миколаївською МР та Держенергоефективності і не є структурним підрозділом Держенергоефективності.

В Агентстві наполягають на спростуванні публікації, оскільки вона може бути розцінена як спроба дискредитації Держенергоефективності та Ганни Замазєєвої.


Держенергоефективності спростовує публікацію

Держенергоефективності спростовує публікацію

сміття (486) Миколаїв (1864) Миколаївська область (2385) Держенергоефективності (161) Миколаївський район (135)
Директор і працівник в одній іпостасі якому привалило сиру на понад лярд і нікому немає до такого фантастичного везіння ніякого діла
11.10.2025 13:34 Відповісти
Біжу за попкорном - щось цікаве наближається.....
11.10.2025 13:42 Відповісти
Так а що до питання стосовно одного співробітника на фірмі? Як ця фірма була допущена до тендеру? Мабуть цей робітник і тендер очолює. Або представив матеріальну вигоду комісії від котрої та не змогла відмовитися
11.10.2025 13:48 Відповісти
якого хєра, чому не використовується ШІ з адміністрування незалежним аудитом на базі блокчейну для прийняття рішень за тендерами скажем так вище 10000 грн? якщо хоча б один аудит не пройшов - чувак який хоче прийняти участь в державних тендерах має доказати що він не хапуга та корупціоніст, походження коштів тощо. Це ж елементарно. Якась шмара Марія Малає на кошти платників податків сидить та прикриває зад якогось чипушили-хапуги
11.10.2025 13:49 Відповісти
Не в цій країні.
11.10.2025 13:53 Відповісти
І я не я і хата не моя.
Місяць думали - наш співробітник чи не наш.
Ні, не наш
11.10.2025 13:52 Відповісти
 
 