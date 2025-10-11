РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6662 посетителя онлайн
Новости Фото
598 7

В Госэнергоэффективности отрицают, что победитель николаевского тендера Гончаров работает в Агентстве. ДОКУМЕНТ

Агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения опровергает информацию, размещенную в частности на сайте Цензор.НЕТ, о том, что Дмитрий Гончаров - директор и единственный работник компании "Waste To Energy Niko", которая выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд в Николаеве, является якобы подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

Об этом Цензор.НЕТ письменно сообщила первый заместитель председателя Агентства Мария Малая.

Отдельно отметим, что Цензор.НЕТ публиковал новость о том, что компания, в которой работает один работник, выиграла тендер на более миллиарда гривен в Николаеве, со ссылкой на местное издание Николаевская правда.

Агентство требует опровергнуть недостоверную информацию, и уверяет, что она не соответствует действительности. Как отмечается в документе, Дмитрий Гончаров не работает и никогда не работал в Госэнергоэффективности, и соответственно никогда не был подчиненным Анны Замазеевой или работником Госэнергоэффективности.

Также читайте: Госэнергоэффективности и немецкий GIZ договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины

В то же время отмечается, с июля 2025 года Гончаров является экспертом Николаевского регионального офиса декарбонизации и энергоэффективности, который в соответствии с его положениями является консультативно-совещательным органом, который образуется с целью выполнения меморандума о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного между Николаевским облсоветом, Николаевской ОГА и Николаевской МР и Госэнергоэффективности и не является структурным подразделением Госэнергоэффективности и не является структурным подразделением Госэнергоэффективности.

В Агентстве настаивают на опровержении публикации, поскольку она может быть расценена как попытка дискредитации Госэнергоэффективности и Анны Замазеевой.


Госэнергоэффективности опровергает публикацию

Госэнергоэффективности опровергает публикацию

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

мусор (495) Николаев (2201) Николаевская область (2226) Госэнергоэффективности (6) Николаевский район (125)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Директор і працівник в одній іпостасі якому привалило сиру на понад лярд і нікому немає до такого фантастичного везіння ніякого діла
показать весь комментарий
11.10.2025 13:34 Ответить
Біжу за попкорном - щось цікаве наближається.....
показать весь комментарий
11.10.2025 13:42 Ответить
Так а що до питання стосовно одного співробітника на фірмі? Як ця фірма була допущена до тендеру? Мабуть цей робітник і тендер очолює. Або представив матеріальну вигоду комісії від котрої та не змогла відмовитися
показать весь комментарий
11.10.2025 13:48 Ответить
якого хєра, чому не використовується ШІ з адміністрування незалежним аудитом на базі блокчейну для прийняття рішень за тендерами скажем так вище 10000 грн? якщо хоча б один аудит не пройшов - чувак який хоче прийняти участь в державних тендерах має доказати що він не хапуга та корупціоніст, походження коштів тощо. Це ж елементарно. Якась шмара Марія Малає на кошти платників податків сидить та прикриває зад якогось чипушили-хапуги
показать весь комментарий
11.10.2025 13:49 Ответить
Не в цій країні.
показать весь комментарий
11.10.2025 13:53 Ответить
І я не я і хата не моя.
Місяць думали - наш співробітник чи не наш.
Ні, не наш
показать весь комментарий
11.10.2025 13:52 Ответить
Схема «тендерів», як афера з напестками на вокзалах!
показать весь комментарий
11.10.2025 14:54 Ответить
 
 