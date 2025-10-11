В Госэнергоэффективности отрицают, что победитель николаевского тендера Гончаров работает в Агентстве. ДОКУМЕНТ

Агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения опровергает информацию, размещенную в частности на сайте Цензор.НЕТ, о том, что Дмитрий Гончаров - директор и единственный работник компании "Waste To Energy Niko", которая выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд в Николаеве, является якобы подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

Об этом Цензор.НЕТ письменно сообщила первый заместитель председателя Агентства Мария Малая.

Отдельно отметим, что Цензор.НЕТ публиковал новость о том, что компания, в которой работает один работник, выиграла тендер на более миллиарда гривен в Николаеве, со ссылкой на местное издание Николаевская правда.

Агентство требует опровергнуть недостоверную информацию, и уверяет, что она не соответствует действительности. Как отмечается в документе, Дмитрий Гончаров не работает и никогда не работал в Госэнергоэффективности, и соответственно никогда не был подчиненным Анны Замазеевой или работником Госэнергоэффективности.

В то же время отмечается, с июля 2025 года Гончаров является экспертом Николаевского регионального офиса декарбонизации и энергоэффективности, который в соответствии с его положениями является консультативно-совещательным органом, который образуется с целью выполнения меморандума о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного между Николаевским облсоветом, Николаевской ОГА и Николаевской МР и Госэнергоэффективности и не является структурным подразделением Госэнергоэффективности и не является структурным подразделением Госэнергоэффективности.

В Агентстве настаивают на опровержении публикации, поскольку она может быть расценена как попытка дискредитации Госэнергоэффективности и Анны Замазеевой.





