В Черкассах отработали сценарий авиакатастрофы: спасатели действовали в небе, на земле и в воде. ВИДЕО

Масштабные пятидневные учения спасателей ГСЧС из разных регионов Украины состоялись в Черкассах в акватории Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники тренировались действовать во время условной авиакатастрофы - от момента сигнала тревоги до эвакуации людей, отметили в ГСЧС. Вертолеты десантировали водолазов, поднимали "пострадавших" и тушили пожар с воздуха. На суше работали кинологи, медики и поисковые группы, а на воде - моторные лодки со спасателями. Дроны обеспечивали мониторинг акватории и координировали действия подразделений.

Всего было привлечено более 170 спасателей, 25 единиц техники, 13 катеров и 5 служебных собак. Особое внимание привлекло новое спецподразделение "Дельта", способное действовать в любой среде. Его мобильность и оснащение позволяют оперативно спасать людей в самых сложных условиях.

авиакатастрофа (1734) собаки (200) спасение (174) обучение (552) ГСЧС (5110) медицинская эвакуация (7)
Авіакатастрофи? Так, це саме актуальне шо може бути. А нічо шо над Україною нема польотів і хз коли будуть?
22.08.2025 20:15 Ответить
А наших збитих льотчиків не треба рятувати?
22.08.2025 21:15 Ответить
"170 рятувальників, 25 одиниць техніки, 13 катерів і 5 службових собак"
В Україні стільки пілотів нема, шоб іх такми натовпом рятувати.
22.08.2025 21:26 Ответить
ДСНС просто витрачають державні гроші на вітер, потрібно ліквідувати ДСНС і долучити рятувальників до ЗСУ як окремий рід військ
22.08.2025 20:54 Ответить
То тебе ДСНС ще не відкопували з під завлів. Тоді ти на них молитимешся!
22.08.2025 21:17 Ответить
 
 