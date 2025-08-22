В Черкассах отработали сценарий авиакатастрофы: спасатели действовали в небе, на земле и в воде. ВИДЕО
Масштабные пятидневные учения спасателей ГСЧС из разных регионов Украины состоялись в Черкассах в акватории Днепра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, участники тренировались действовать во время условной авиакатастрофы - от момента сигнала тревоги до эвакуации людей, отметили в ГСЧС. Вертолеты десантировали водолазов, поднимали "пострадавших" и тушили пожар с воздуха. На суше работали кинологи, медики и поисковые группы, а на воде - моторные лодки со спасателями. Дроны обеспечивали мониторинг акватории и координировали действия подразделений.
Всего было привлечено более 170 спасателей, 25 единиц техники, 13 катеров и 5 служебных собак. Особое внимание привлекло новое спецподразделение "Дельта", способное действовать в любой среде. Его мобильность и оснащение позволяют оперативно спасать людей в самых сложных условиях.
В Україні стільки пілотів нема, шоб іх такми натовпом рятувати.