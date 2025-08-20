РУС
Друг человека: на Киевщине спасли овчарку военного-легионера. ВИДЕО

В лесах Киевщины спасли овчарку военного-легионера, которая потерялась, пока владелец был на лечении.

На видео можно заметить, что молодого кобеля в тактической шлее заметили местные возле села Лубянка. Четвероногий имел растерянный вид, бегал кругами и избегал людей, не реагируя на команды, сообщает Цензор.НЕТ.

Оказалось, что собака принадлежит бойцу Французского легиона, а сам пес - настоящий француз, который приехал с хозяином в Киев.

Автор: 

Видно що службовий пес. Як добре що врятований
20.08.2025 20:41 Ответить
Дякую Вам, добрые люди!!!!!
20.08.2025 20:36 Ответить
Дякуємо за людяність вищого ступеня
20.08.2025 20:49 Ответить
мову вчи, чучело..
до речі - оті "добрие людьи", що підібрали стосунок до втраченого песика - це наші українські військові!!))
20.08.2025 20:56 Ответить
Дай Бог кожному в житті зустріти безкорисного вірного і відданого друга який за ніяких обставин не зрадить і не покине.
20.08.2025 20:42 Ответить
Слава Богу, що врятували ! І малюк зустрінеться зі своїм хозяїном!Якась добра казка, які так рідко трапляються в житті!
20.08.2025 20:53 Ответить
Операція Врятувати рядового Раяна. Господарю найскорішого одужання.
20.08.2025 20:54 Ответить
Біля службової автівки собака відразу зорієнтувався.
Дякувати Богу врятували.
20.08.2025 20:54 Ответить
Це і є найкращі ліки для власника.
20.08.2025 20:56 Ответить
Бельгийская овчарка-Малинуа..у них Чорни мордочки.
20.08.2025 20:59 Ответить
 
 