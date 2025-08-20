Друг человека: на Киевщине спасли овчарку военного-легионера. ВИДЕО
В лесах Киевщины спасли овчарку военного-легионера, которая потерялась, пока владелец был на лечении.
На видео можно заметить, что молодого кобеля в тактической шлее заметили местные возле села Лубянка. Четвероногий имел растерянный вид, бегал кругами и избегал людей, не реагируя на команды, сообщает Цензор.НЕТ.
Оказалось, что собака принадлежит бойцу Французского легиона, а сам пес - настоящий француз, который приехал с хозяином в Киев.
до речі - оті "добрие людьи", що підібрали стосунок до втраченого песика - це наші українські військові!!))
Дякувати Богу врятували.