Друг людини: на Київщині врятували вівчарку військового-легіонера. ВIДЕО
В лісах Київщини врятували вівчарку військового-легіонера, яка загубилась, поки власник був на лікуванні.
На відео можна помітити, що молодого кобеля у тактичній шлеї помітили місцеві біля села Луб’янка. Чотирилапий мав розгублений вигляд, бігав колами та уникав людей, не реагуючи на команди, повідомляє Цензор.НЕТ.
Виявилося, що собака належить бійцю Французького легіону, а сам пес — справжній француз, який приїхав із господарем до Києва.
до речі - оті "добрие людьи", що підібрали стосунок до втраченого песика - це наші українські військові!!))
Дякувати Богу врятували.