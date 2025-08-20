УКР
Друг людини: на Київщині врятували вівчарку військового-легіонера. ВIДЕО

В лісах Київщини врятували вівчарку військового-легіонера, яка загубилась, поки власник був на лікуванні.

На відео можна помітити, що молодого кобеля у тактичній шлеї помітили місцеві біля села Луб’янка. Чотирилапий мав розгублений вигляд, бігав колами та уникав людей, не реагуючи на команди, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виявилося, що собака належить бійцю Французького легіону, а сам пес — справжній француз, який приїхав із господарем до Києва.

Київська область (4192) собаки (105) порятунок (122) легіонер (8)
Топ коментарі
+14
Видно що службовий пес. Як добре що врятований
показати весь коментар
20.08.2025 20:41 Відповісти
+12
Дякую Вам, добрые люди!!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 20:36 Відповісти
+8
Дякуємо за людяність вищого ступеня
показати весь коментар
20.08.2025 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
мову вчи, чучело..
до речі - оті "добрие людьи", що підібрали стосунок до втраченого песика - це наші українські військові!!))
показати весь коментар
20.08.2025 20:56 Відповісти
Дай Бог кожному в житті зустріти безкорисного вірного і відданого друга який за ніяких обставин не зрадить і не покине.
показати весь коментар
20.08.2025 20:42 Відповісти
Слава Богу, що врятували ! І малюк зустрінеться зі своїм хозяїном!Якась добра казка, які так рідко трапляються в житті!
показати весь коментар
20.08.2025 20:53 Відповісти
Операція Врятувати рядового Раяна. Господарю найскорішого одужання.
показати весь коментар
20.08.2025 20:54 Відповісти
Біля службової автівки собака відразу зорієнтувався.
Дякувати Богу врятували.
показати весь коментар
20.08.2025 20:54 Відповісти
Це і є найкращі ліки для власника.
показати весь коментар
20.08.2025 20:56 Відповісти
Бельгийская овчарка-Малинуа..у них Чорни мордочки.
показати весь коментар
20.08.2025 20:59 Відповісти
Слава Богу, що врятували собаку..
показати весь коментар
20.08.2025 22:15 Відповісти
 
 