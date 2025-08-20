Друг людини: на Київщині врятували вівчарку військового-легіонера. ВIДЕО

В лісах Київщини врятували вівчарку військового-легіонера, яка загубилась, поки власник був на лікуванні.

На відео можна помітити, що молодого кобеля у тактичній шлеї помітили місцеві біля села Луб’янка. Чотирилапий мав розгублений вигляд, бігав колами та уникав людей, не реагуючи на команди, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виявилося, що собака належить бійцю Французького легіону, а сам пес — справжній француз, який приїхав із господарем до Києва.

