У Черкасах відпрацювали сценарій авіакатастрофи: рятувальники діяли в небі, на землі та у воді. ВIДЕО

Масштабні п’ятиденні навчання рятувальників ДСНС з різних регіонів України відбулися в Черкасах в акваторії Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники тренувалися діяти під час умовної авіакатастрофи — від моменту сигналу тривоги до евакуації людей, зазначили в ДСНС. Вертольоти десантували водолазів, підіймали "потерпілих" та гасили пожежу з повітря. На суші працювали кінологи, медики та пошукові групи, а на воді — моторні човни з рятувальниками. Дрони забезпечували моніторинг акваторії та координували дії підрозділів.

Загалом було залучено понад 170 рятувальників, 25 одиниць техніки, 13 катерів і 5 службових собак. Особливу увагу привернув новий спецпідрозділ "Дельта", здатний діяти в будь-якому середовищі. Його мобільність і оснащення дозволяють оперативно рятувати людей у найскладніших умовах.

Авіакатастрофи? Так, це саме актуальне шо може бути. А нічо шо над Україною нема польотів і хз коли будуть?
22.08.2025 20:15 Відповісти
А наших збитих льотчиків не треба рятувати?
22.08.2025 21:15 Відповісти
"170 рятувальників, 25 одиниць техніки, 13 катерів і 5 службових собак"
В Україні стільки пілотів нема, шоб іх такми натовпом рятувати.
22.08.2025 21:26 Відповісти
ДСНС просто витрачають державні гроші на вітер, потрібно ліквідувати ДСНС і долучити рятувальників до ЗСУ як окремий рід військ
22.08.2025 20:54 Відповісти
То тебе ДСНС ще не відкопували з під завлів. Тоді ти на них молитимешся!
22.08.2025 21:17 Відповісти
ДСНС це корупційна клоака як і всі служби МВС
