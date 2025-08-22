У Черкасах відпрацювали сценарій авіакатастрофи: рятувальники діяли в небі, на землі та у воді. ВIДЕО

Масштабні п’ятиденні навчання рятувальників ДСНС з різних регіонів України відбулися в Черкасах в акваторії Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники тренувалися діяти під час умовної авіакатастрофи — від моменту сигналу тривоги до евакуації людей, зазначили в ДСНС. Вертольоти десантували водолазів, підіймали "потерпілих" та гасили пожежу з повітря. На суші працювали кінологи, медики та пошукові групи, а на воді — моторні човни з рятувальниками. Дрони забезпечували моніторинг акваторії та координували дії підрозділів.

Загалом було залучено понад 170 рятувальників, 25 одиниць техніки, 13 катерів і 5 службових собак. Особливу увагу привернув новий спецпідрозділ "Дельта", здатний діяти в будь-якому середовищі. Його мобільність і оснащення дозволяють оперативно рятувати людей у найскладніших умовах.

Також дивіться: Друг людини: на Київщині врятували вівчарку військового-легіонера. ВIДЕО