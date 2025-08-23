Силы обороны остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области, - ОСГВ "Днепр". ВИДЕО

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, что в Донецкой области.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр", информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на субботу, 23 августа, враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении.

"Но наши воины стоят стойко и в День Государственного Флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом", - рассказали военные.

Морские пехотинцы добавили, что бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать врага.

