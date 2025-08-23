Сили оборони зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро". ВIДЕО
Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.
Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро", інформує Цензор.НЕТ.
Станом на суботу, 23 серпня, ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.
"Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом", - розповіли військові.
Морські піхотинці додали, що пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити ворога.
Где же они силы берут?
Чтобы воевать без продыху три с половиной года...