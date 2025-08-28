Дроны 414-й бригады СБС уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО
Уничтожение техники оккупантов ударами дронов 414-й бригады СБС.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Worbusters, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сполучені Штати схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM із ************ розширеної дальності дії та 3350 вбудованих систем GPS та INS із модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), а також необхідного обладнання для цього виду зброї. Орієнтовна загальна вартість постачання становить 825 мільйонів доларів, повідомило 28 серпня Агентство співробітництва в галузі оборони США.
«Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни», - йдеться в повідомленні.
Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.
ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.