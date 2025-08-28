РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4075 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
647 2

Дроны 414-й бригады СБС уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО

Уничтожение техники оккупантов ударами дронов 414-й бригады СБС.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Worbusters, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дроны 414-й бригады разрушают логистику оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4502) Силы беспилотных систем (212) 414 Птахи Мадяра (46)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Натхненна пісня !!!
показать весь комментарий
28.08.2025 23:18 Ответить
radiosvoboda.org

Сполучені Штати схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM із ************ розширеної дальності дії та 3350 вбудованих систем GPS та INS із модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), а також необхідного обладнання для цього виду зброї. Орієнтовна загальна вартість постачання становить 825 мільйонів доларів, повідомило 28 серпня Агентство співробітництва в галузі оборони США.

«Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни», - йдеться в повідомленні.

Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.

ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
показать весь комментарий
28.08.2025 23:35 Ответить
 
 