УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4363 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
698 2

Дрони 414-ї бригади СБС знищують техніку окупантів. ВIДЕО

Знищення техніки окупантів ударами дронів 414-ї бригади СБС.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу Wormbusters, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Дрони 414-ї бригади руйнують логістику окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5370) Сили безпілотних систем (214) 414 Птахи Мадяра (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натхненна пісня !!!
показати весь коментар
28.08.2025 23:18 Відповісти
radiosvoboda.org

Сполучені Штати схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM із ************ розширеної дальності дії та 3350 вбудованих систем GPS та INS із модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), а також необхідного обладнання для цього виду зброї. Орієнтовна загальна вартість постачання становить 825 мільйонів доларів, повідомило 28 серпня Агентство співробітництва в галузі оборони США.

«Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни», - йдеться в повідомленні.

Ракети ERAM мають дальність 450-460 кілометрів, швидкість - приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.

ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.
показати весь коментар
28.08.2025 23:35 Відповісти
 
 