866 2

Дрони 414-ї бригади руйнують логістику окупантів. ВIДЕО

FPV-дрони 414-ї бригади СБС руйнують логістику російських окупантів, знищуючи автівки та тягачі в прифронтовій смузі.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дронарі 414-ї бригади зупинили та спалили три танки ворога. ВIДЕО

дрони (5287) 414 Птахи Мадяра (42)
знищуючи автівки та тягачі в прифронтовій смузі

...роблять з техніки смузі!
)))
15.08.2025 19:41 Відповісти
добре
15.08.2025 20:27 Відповісти
 
 