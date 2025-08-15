Дрони 414-ї бригади руйнують логістику окупантів. ВIДЕО
FPV-дрони 414-ї бригади СБС руйнують логістику російських окупантів, знищуючи автівки та тягачі в прифронтовій смузі.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
