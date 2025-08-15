Дроны 414-й бригады разрушают логистику оккупантов. ВИДЕО
FPV-дроны 414-й бригады СБС разрушают логистику российских оккупантов, уничтожая машины и тягачи в прифронтовой полосе.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
