Дроны "Феникса" уничтожили десяток оккупантов и военную технику на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении операторы авиационных систем "Феникс" Луганского пограничного отряда уничтожили автотранспорт и бронетехнику российских военных. Видео показал телеграм-канал ГСЧС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точными сбросами из ударных дронов защитники сожгли 6 вражеских грузовиков, УАЗ "буханку" и бронемашину, а также ликвидировали с десяток оккупантов.
