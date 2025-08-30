РУС
Дроны "Феникса" уничтожили десяток оккупантов и военную технику на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении операторы авиационных систем "Феникс" Луганского пограничного отряда уничтожили автотранспорт и бронетехнику российских военных. Видео показал телеграм-канал ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точными сбросами из ударных дронов защитники сожгли 6 вражеских грузовиков, УАЗ "буханку" и бронемашину, а также ликвидировали с десяток оккупантов.

Смотрите также: Операторы беспилотников 5-й ОШБр уничтожают оккупантов на мопеде среди дороги, в траве и кустарниках. ВИДЕО

Донецкая область Краматорский район
