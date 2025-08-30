Мопед не спас: оккупанты ползали по траве после встречи с дронами 5-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ обнародовали видео уничтожения личного состава российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны обнаружили двух оккупантов, которые передвигались на мопеде, по открытому полю, а затем среди кустарников.

Несколько точных сбросов боеприпасов - и очередное подразделение противника ликвидировано. И хотя один из раненых оккупантов пытался ползти по траве, но шансов на спасение не осталось.

