Мопед не спас: оккупанты ползали по траве после встречи с дронами 5-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ обнародовали видео уничтожения личного состава российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны обнаружили двух оккупантов, которые передвигались на мопеде, по открытому полю, а затем среди кустарников.
Несколько точных сбросов боеприпасов - и очередное подразделение противника ликвидировано. И хотя один из раненых оккупантов пытался ползти по траве, но шансов на спасение не осталось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар авиации по месту накопления российских штурмовиков в Торском. ВИДЕО

беспилотник (4160) боеприпасы (2407) уничтожение (7783) 5 ОШБр (137)
Падаль живуча але всеодно на концерт потрапив хоча і з невеликим запізненням.
30.08.2025 10:58 Ответить
"Метелики малі пурхають жваво у траві". (С)
/Воплі Відоплясова/.
30.08.2025 11:00 Ответить
Мопед жалко
30.08.2025 11:09 Ответить
Пластуни чи плазуни? Не ясна, а від того трєвожна...
А П'ята? Як завжди - "залік", 5+!!!
30.08.2025 11:14 Ответить
 
 