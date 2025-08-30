Оператори безпілотників 5-ї ОШБр знищують окупантів на мопеді серед дороги, в траві та чагарниках. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ оприлюднили відео знищення особового складу російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони виявили двох окупантів, які пересувалися на мопеді, по відкритому полю, а потім серед чагарників.

Кілька точних скидів боєприпасів і черговий підрозділ противника ліквідовано. І хоча один із поранених окупантів намагався повзти по траві, але шансів на порятунок не залишилось.

