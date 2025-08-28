УКР
Удар авіації по місцю накопичення російських штурмовиків у Торському. ВIДЕО

Українська авіація знищила основне місце накопичення російських штурмовиків у Торському в смузі оборони 63-ї окремої механізованої бригади.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цю будівлю окупанти використовували давно, тому по них неодноразово працювали пілоти дронів, і танкісти 63-ї бригади.

Автор: 

Донецька область (9444) 63 ОМБр (118) Краматорський район (627) Торське (24)
+7
28.08.2025 22:01 Відповісти
+6
Накопичились - закоптились - пройшли прожарку
28.08.2025 22:00 Відповісти
+6
Екологія, не постраждала! Респект!!
28.08.2025 22:05 Відповісти
28.08.2025 22:00 Відповісти
Накопичились - відкопитились
28.08.2025 23:11 Відповісти
Копитнулись
28.08.2025 23:13 Відповісти
28.08.2025 22:01 Відповісти
28.08.2025 22:05 Відповісти
28.08.2025 22:12 Відповісти
Молодці наші Воіни ,
респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
28.08.2025 22:30 Відповісти
Цікаво, то свинокаскадери так летіли, чи шматки даху?
28.08.2025 22:45 Відповісти
"Нєжданчик" прилетів - гра ж не в одні ворота?
28.08.2025 22:47 Відповісти
28.08.2025 22:48 Відповісти
 
 