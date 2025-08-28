Удар авіації по місцю накопичення російських штурмовиків у Торському. ВIДЕО

Українська авіація знищила основне місце накопичення російських штурмовиків у Торському в смузі оборони 63-ї окремої механізованої бригади.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цю будівлю окупанти використовували давно, тому по них неодноразово працювали пілоти дронів, і танкісти 63-ї бригади.

