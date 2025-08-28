Удар авіації по місцю накопичення російських штурмовиків у Торському. ВIДЕО
Українська авіація знищила основне місце накопичення російських штурмовиків у Торському в смузі оборони 63-ї окремої механізованої бригади.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цю будівлю окупанти використовували давно, тому по них неодноразово працювали пілоти дронів, і танкісти 63-ї бригади.
Топ коментарі
+7 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар28.08.2025 22:01 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар28.08.2025 22:00 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар28.08.2025 22:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼