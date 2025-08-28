Удар авиации по месту скопления российских штурмовиков в Торском. ВИДЕО
Украинская авиация уничтожила основное место скопления российских штурмовиков в Торском в полосе обороны 63-й отдельной механизированной бригады.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это здание оккупанты использовали давно, поэтому по ним неоднократно работали пилоты дронов и танкисты 63-й бригады.
Топ комментарии
+7 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий28.08.2025 22:01 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий28.08.2025 22:00 Ответить Ссылка
+6 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий28.08.2025 22:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼