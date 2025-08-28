РУС
Удар авиации по месту скопления российских штурмовиков в Торском. ВИДЕО

Украинская авиация уничтожила основное место скопления российских штурмовиков в Торском в полосе обороны 63-й отдельной механизированной бригады.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это здание оккупанты использовали давно, поэтому по ним неоднократно работали пилоты дронов и танкисты 63-й бригады.

Донецкая область (10621) 63 ОМБр (118) Краматорский район (619) Торское (24)
28.08.2025 22:01 Ответить
Накопичились - закоптились - пройшли прожарку
28.08.2025 22:00 Ответить
Екологія, не постраждала! Респект!!
28.08.2025 22:05 Ответить
28.08.2025 22:00 Ответить
28.08.2025 23:11 Ответить
28.08.2025 23:13 Ответить
28.08.2025 22:01 Ответить
28.08.2025 22:05 Ответить
28.08.2025 22:12 Ответить
Молодці наші Воіни ,
респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
28.08.2025 22:30 Ответить
Цікаво, то свинокаскадери так летіли, чи шматки даху?
28.08.2025 22:45 Ответить
"Нєжданчик" прилетів - гра ж не в одні ворота?
28.08.2025 22:47 Ответить
28.08.2025 22:48 Ответить
 
 