Украинский танк выходит на боевую позицию и в упор уничтожает вражескую ДРГ из пяти оккупантов. ВИДЕО

Экипаж украинского танка из 63-й ОМБр на Лиманском направлении уничтожил российскую ДРГ выстрелами из орудия в упор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Танкисты 63-й ОМБр 3 армейского корпуса в упор разносят тайники российских ДРГ на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео.

