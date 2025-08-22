Украинский танк выходит на боевую позицию и в упор уничтожает вражескую ДРГ из пяти оккупантов. ВИДЕО
Экипаж украинского танка из 63-й ОМБр на Лиманском направлении уничтожил российскую ДРГ выстрелами из орудия в упор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Танкисты 63-й ОМБр 3 армейского корпуса в упор разносят тайники российских ДРГ на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео.
Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував, внаслідок чого всі п'ятеро російських водолазів були знищені.
Але все одно приємно ще раз про це почути
Оце так "морська держава"... Коли буде розділ засрашки - необхідно буде відторгнути в неї всі регіони, що межують з Азовським та Чорним морем. Бо нахєра вони їм? Вони там все рівно не "ходять"...
Хєр зна, чого жижа не поступає з території бялорусії. Може це бульбофюрер її там почав використовувати для вирощування основних нац.продуктів - величі, понтів та картоплі? В засрашки завжди є можливість в танкерах, морем, підігнати в порти бялорусії необхідну кількість нафти і заповнити для дружбана-Орбана нафтопровід. Немає моря, портів тощо? Ну най вириють. В чому проблема? Це ж засрашка підписалась під обов'язками постачати нафту в Угорщину, а не Україна.