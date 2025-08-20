РУС
Танк в упор стреляет в сарай с оккупантами. ВИДЕО

Украинские танкисты вплотную приблизились к укрытию оккупантов в сарае на частном дворе и выстрелом уничтожили здание вместе с захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20346) танк (2299) бой (198)
+11
Бо тому що. Хто знає, що там буде всередині. Плюс може пошкодити навісне.
20.08.2025 12:21 Ответить
+6
Стреляє, тому що знає : хороший кацап - це дохлий кацап.
20.08.2025 12:19 Ответить
+4
На відео цю споруду називають підвалом, і є велика ймовірність, що танк може його обвалити та застрягнути.
20.08.2025 12:26 Ответить
чому не розчавити і з'економити постріл?
20.08.2025 12:15 Ответить
20.08.2025 12:21 Ответить
такий постріл впритул, при тому що "Хто знає, що там буде всередині." теж може шкоди наробити
20.08.2025 12:25 Ответить
Один вопрос: ты танкист?
20.08.2025 12:31 Ответить
Що?
20.08.2025 12:34 Ответить
Ты такнкист чтобы рассказывать как надо воевать танкистам? Ты вообще служил в армии?
20.08.2025 12:36 Ответить
не розумію, про що ти пишеш?
20.08.2025 12:39 Ответить
Объясню для тупого в военном деле: ты едешь в танке, видишь укрытие рашистов, высылаешь наводчика убедится что у рашистов нет там склада боеприпасов. Наводчик, убедившись что там нет никакого склада, а только бухие рашисты докладывает командиру танка что можно ПРЕСТУПНО израсходовать один снаряд. ТЫ ЭТО ТАК ВИДИШЬ, ВОЙНУ???!!!
20.08.2025 12:46 Ответить
ти що знущаєшся з мене? Що за тарабращина, її навіть гугл трансліт не прекладає...
20.08.2025 13:20 Ответить
👍
20.08.2025 13:50 Ответить
20.08.2025 12:26 Ответить
гарне пояснення...але це не підвал і навіть не погріб...
20.08.2025 12:29 Ответить
Мабуть військовим там видніше раз вони називають цю споруду підвалом. Тай в соцмережі в дописі до цього відео вказано "підвал"
20.08.2025 12:37 Ответить
може й так... я ж не навчаю як робити, лише задався питанням...
20.08.2025 12:40 Ответить
то не повітка. То клуня
20.08.2025 12:16 Ответить
охереть
20.08.2025 12:18 Ответить
20.08.2025 12:19 Ответить
і це чудова новина. більше хороших вузьких.
20.08.2025 12:23 Ответить
Той випадок, коли у кацапському фарші змішане все - м*ясо, кістки, гівно, пісюн і крашанки...
20.08.2025 12:31 Ответить
Зате не промахнеться!!!
20.08.2025 12:32 Ответить
Сумнівно що там хтось був, а міг бути схрон з вибухівкою, і все було б набагато гірше. А взагалі, таке вже було на початку війни.
20.08.2025 12:33 Ответить
В повітці був якийсь шум? - тепер шито - крито
20.08.2025 12:35 Ответить
Зона суцільної поразки танкового ОФ снаряда ок.10Х14м, якщо в сараї дійсно були орки, то всі вони вже на кобзон концерті..Порядок у танкових військах ЗСУ!
20.08.2025 12:41 Ответить
Во бл..., водку дожрать нє дал !
20.08.2025 13:04 Ответить
 
 