Танк в упор стреляет в сарай с оккупантами. ВИДЕО

Украинские танкисты вплотную приблизились к укрытию оккупантов в сарае на частном дворе и выстрелом уничтожили здание вместе с захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

