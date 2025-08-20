Танк упритул стріляє у повітку із окупантами. ВIДЕО
Українські танкісти упритул наблизилися до сховку окупантів у повітці на приватному обійсті та та пострілом знищили будівлю разом із загарбниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських бійці опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
