4 109 22

Танк упритул стріляє у повітку із окупантами. ВIДЕО

Українські танкісти упритул наблизилися до сховку окупантів у повітці на приватному обійсті та та пострілом знищили будівлю разом із загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських бійці опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк витримує атаку російського БПЛА і з відстані 50 метрів трьома пострілами знищує позицію окупантів у Торському на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18498) танк (2111) бій (197)
+4
Бо тому що. Хто знає, що там буде всередині. Плюс може пошкодити навісне.
20.08.2025 12:21 Відповісти
+2
Стреляє, тому що знає : хороший кацап - це дохлий кацап.
20.08.2025 12:19 Відповісти
+1
чому не розчавити і з'економити постріл?
20.08.2025 12:15 Відповісти
Бо тому що. Хто знає, що там буде всередині. Плюс може пошкодити навісне.
20.08.2025 12:21 Відповісти
такий постріл впритул, при тому що "Хто знає, що там буде всередині." теж може шкоди наробити
20.08.2025 12:25 Відповісти
Один вопрос: ты танкист?
20.08.2025 12:31 Відповісти
Що?
20.08.2025 12:34 Відповісти
Ты такнкист чтобы рассказывать как надо воевать танкистам? Ты вообще служил в армии?
20.08.2025 12:36 Відповісти
не розумію, про що ти пишеш?
20.08.2025 12:39 Відповісти
Объясню для тупого в военном деле: ты едешь в танке, видишь укрытие рашистов, высылаешь наводчика убедится что у рашистов нет там склада боеприпасов. Наводчик, убедившись что там нет никакого склада, а только бухие рашисты докладывает командиру танка что можно ПРЕСТУПНО израсходовать один снаряд. ТЫ ЭТО ТАК ВИДИШЬ, ВОЙНУ???!!!
20.08.2025 12:46 Відповісти
На відео цю споруду називають підвалом, і є велика ймовірність, що танк може його обвалити та застрягнути.
20.08.2025 12:26 Відповісти
гарне пояснення...але це не підвал і навіть не погріб...
20.08.2025 12:29 Відповісти
Мабуть військовим там видніше раз вони називають цю споруду підвалом. Тай в соцмережі в дописі до цього відео вказано "підвал"
20.08.2025 12:37 Відповісти
може й так... я ж не навчаю як робити, лише задався питанням...
20.08.2025 12:40 Відповісти
то не повітка. То клуня
20.08.2025 12:16 Відповісти
охереть
20.08.2025 12:18 Відповісти
Стреляє, тому що знає : хороший кацап - це дохлий кацап.
20.08.2025 12:19 Відповісти
і це чудова новина. більше хороших вузьких.
20.08.2025 12:23 Відповісти
Той випадок, коли у кацапському фарші змішане все - м*ясо, кістки, гівно, пісюн і крашанки...
20.08.2025 12:31 Відповісти
Зате не промахнеться!!!
20.08.2025 12:32 Відповісти
Сумнівно що там хтось був, а міг бути схрон з вибухівкою, і все було б набагато гірше. А взагалі, таке вже було на початку війни.
20.08.2025 12:33 Відповісти
В повітці був якийсь шум? - тепер шито - крито
20.08.2025 12:35 Відповісти
Зона суцільної поразки танкового ОФ снаряда ок.10Х14м, якщо в сараї дійсно були орки, то всі вони вже на кобзон концерті..Порядок у танкових військах ЗСУ!
20.08.2025 12:41 Відповісти
Во бл..., водку дожрать нє дал !
20.08.2025 13:04 Відповісти
 
 