Танк упритул стріляє у повітку із окупантами. ВIДЕО

Українські танкісти упритул наблизилися до сховку окупантів у повітці на приватному обійсті та та пострілом знищили будівлю разом із загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських бійці опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк витримує атаку російського БПЛА і з відстані 50 метрів трьома пострілами знищує позицію окупантів у Торському на Донеччині. ВIДЕО