Танк витримує атаку російського БПЛА і з відстані 50 метрів трьома пострілами знищує позицію окупантів у Торському на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота екіпажу українського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни після атаки ворожого дрона, зуміли вийти на бойову позицію, зробили упритул три точні постріли по окупантам і успішно вийшли із бою.

"Ризикована, але успішна вилазка українського танку впритул до ворожих позицій. По танку одразу прилетів російський дрон, але екіпаж це не зупинило. З 50 метрів наші воїни завдали три постріли по окупантах, які вночі пролізли повз українські позиції і сховалися в руїнах Торського посеред дерев. Робота танкістів 63-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танк 5 ОВМБр прямим влучанням знищив російських мотоциклістів. ВIДЕО