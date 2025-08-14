УКР
Новини Відео Бойові дії на Лиманському напрямку
Танк витримує атаку російського БПЛА і з відстані 50 метрів трьома пострілами знищує позицію окупантів у Торському на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота екіпажу українського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни після атаки ворожого дрона, зуміли вийти на бойову позицію, зробили упритул три точні постріли по окупантам і успішно вийшли із бою. 

"Ризикована, але успішна вилазка українського танку впритул до ворожих позицій. По танку одразу прилетів російський дрон, але екіпаж це не зупинило. З 50 метрів наші воїни завдали три постріли по окупантах, які вночі пролізли повз українські позиції і сховалися в руїнах Торського посеред дерев. Робота танкістів 63-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Донецька область Краматорський район Торське
+5
Чудове відео, просто чудове !
14.08.2025 13:55 Відповісти
+4
наші танки дронов не бояться
14.08.2025 13:52 Відповісти
+3
Героям слава!
14.08.2025 13:55 Відповісти
шо за танчік ?
14.08.2025 13:51 Відповісти
У нас башти танків обварюють "альтанками" з двома хвіртками
14.08.2025 13:53 Відповісти
наші танки дронов не бояться
14.08.2025 13:52 Відповісти
красиво виглядає, принаймні танкісти старалися, навіть якщо х-уйловці вижили
14.08.2025 13:53 Відповісти
вижили - після фугасів)))))
14.08.2025 14:24 Відповісти
Х-уйловське лайно після такого розстрілу танковою гарматою не виживає:? добре, за ризик, слава нашим танкістам, не знаємо, хто вони, але ж, завдяки їм Мордор не поширюютьсяІ І дай Бог їм відправити тих вбивць, яких навербував Х-уйло ннищити Україну, якнайбільше відправити до Пекла.
14.08.2025 14:51 Відповісти
Три осколочно-фугасных ? та выжили конечно! Патерьнет!
14.08.2025 14:51 Відповісти
14.08.2025 15:42 Відповісти
Героям слава!
14.08.2025 13:55 Відповісти
Чудове відео, просто чудове !
14.08.2025 13:55 Відповісти
Танки грязи дронов не боятся!
14.08.2025 13:59 Відповісти
****, бессмертные. Им дрон прилетел в башню, а они не то что не обосрались, а ещё и 3,14здюлей врагу навалили 😄
14.08.2025 14:04 Відповісти
На ютюбі бачив відео нашого танкіста - якшо німець або британець то наїзд на протитанкову міну ледь відчувається. Ота техніка.
14.08.2025 15:16 Відповісти
 
 