Танк выдерживает атаку российского БПЛА и с расстояния 50 метров тремя выстрелами уничтожает позицию оккупантов в Торском на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа экипажа украинского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины после атаки вражеского дрона, сумели выйти на боевую позицию, сделали в упор три точных выстрела по оккупантам и успешно вышли из боя.

"Рискованная, но успешная вылазка украинского танка вплотную к вражеским позициям. По танку сразу прилетел российский дрон, но экипаж это не остановило. С 50 метров наши воины нанесли три выстрела по оккупантам, которые ночью пролезли мимо украинских позиций и спрятались в руинах Торского среди деревьев. Работа танкистов 63-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к видео.

