Новости Видео Боевые действия на Лиманском направлении
Танк выдерживает атаку российского БПЛА и с расстояния 50 метров тремя выстрелами уничтожает позицию оккупантов в Торском на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа экипажа украинского танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины после атаки вражеского дрона, сумели выйти на боевую позицию, сделали в упор три точных выстрела по оккупантам и успешно вышли из боя.

"Рискованная, но успешная вылазка украинского танка вплотную к вражеским позициям. По танку сразу прилетел российский дрон, но экипаж это не остановило. С 50 метров наши воины нанесли три выстрела по оккупантам, которые ночью пролезли мимо украинских позиций и спрятались в руинах Торского среди деревьев. Работа танкистов 63-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в комментарии к видео.

танк (2295) Донецкая область (10487) бой (197) Краматорский район (571) Торское (21)
Топ комментарии
+7
Чудове відео, просто чудове !
14.08.2025 13:55 Ответить
+4
наші танки дронов не бояться
14.08.2025 13:52 Ответить
+4
Героям слава!
14.08.2025 13:55 Ответить
шо за танчік ?
14.08.2025 13:51 Ответить
У нас башти танків обварюють "альтанками" з двома хвіртками
14.08.2025 13:53 Ответить
красиво виглядає, принаймні танкісти старалися, навіть якщо х-уйловці вижили
14.08.2025 13:53 Ответить
вижили - після фугасів)))))
14.08.2025 14:24 Ответить
Х-уйловське лайно після такого розстрілу танковою гарматою не виживає:? добре, за ризик, слава нашим танкістам, не знаємо, хто вони, але ж, завдяки їм Мордор не поширюютьсяІ І дай Бог їм відправити тих вбивць, яких навербував Х-уйло ннищити Україну, якнайбільше відправити до Пекла.
14.08.2025 14:51 Ответить
Три осколочно-фугасных ? та выжили конечно! Патерьнет!
14.08.2025 14:51 Ответить
14.08.2025 15:42 Ответить
Танки грязи дронов не боятся!
14.08.2025 13:59 Ответить
****, бессмертные. Им дрон прилетел в башню, а они не то что не обосрались, а ещё и 3,14здюлей врагу навалили 😄
14.08.2025 14:04 Ответить
На ютюбі бачив відео нашого танкіста - якшо німець або британець то наїзд на протитанкову міну ледь відчувається. Ота техніка.
14.08.2025 15:16 Ответить
Браво!!!! Слава ЗСУ!!!!
14.08.2025 17:26 Ответить
 
 