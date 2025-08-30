Дрони "Фенікса" знищили десяток окупантів та військову техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку оператори авіаційних систем "Фенікс" Луганського прикордонного загону знищили автотранспорт і бронетехніку російських військових. Відео показав телеграм-канал ДСНС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучними скидами з ударних дронів захисники спалили 6 ворожих вантажівок, УАЗ "буханку" та бронемашину, а також ліквідували з десяток окупантів.
