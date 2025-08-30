УКР
Дрони "Фенікса" знищили десяток окупантів та військову техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку оператори авіаційних систем "Фенікс" Луганського прикордонного загону знищили автотранспорт і бронетехніку російських військових. Відео показав телеграм-канал ДСНС. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучними скидами з ударних дронів захисники спалили 6 ворожих вантажівок, УАЗ "буханку" та бронемашину, а також ліквідували з десяток окупантів.

Дивіться також: Оператори безпілотників 5-ї ОШБр знищують окупантів на мопеді серед дороги, в траві та чагарниках. ВIДЕО

ліквідація (4399) Донецька область (9459) Краматорський район (635)
Это хорошо,но теперь посмотрите такие же видео с лиманского направления и покровского по нашим ребятам,там их не меньше(( Сегодня и вчера только выставляли здесь vysokigovorit tg,не реклама,просто что б знали,что на каждого убитого в данном видео так же погибают и наши в всу... а то на цензоре только выставляют одну сторону медали,а что происходит с нашими воинами - никто не знает.
