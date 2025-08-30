Башня связи, пушка, "Газель" и кабриолет — операторы беспилотников "Signum" уничтожают вражеские позиции. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников батальона "Signum" продолжают эффективно работать на Лиманском направлении, уничтожая технику и оборудование врага.
Среди ликвидированных целей - УАЗ-кабриолет, который оккупанты пытались спрятать под деревьями, но сами себя выдали, когда выехали на открытую местность. Также украинские бойцы уничтожили башню связи, пушку Д-30, антенну "Инкубатор-3" стоимостью более 4 тысяч долларов, а еще автомобиль "Газель". Украинские защитники отмечают, что операция по превращению российской техники в металлолом получилась успешной, пишет Цензор.НЕТ.
