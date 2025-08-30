РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
318 1

Башня связи, пушка, "Газель" и кабриолет — операторы беспилотников "Signum" уничтожают вражеские позиции. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников батальона "Signum" продолжают эффективно работать на Лиманском направлении, уничтожая технику и оборудование врага.

Среди ликвидированных целей - УАЗ-кабриолет, который оккупанты пытались спрятать под деревьями, но сами себя выдали, когда выехали на открытую местность. Также украинские бойцы уничтожили башню связи, пушку Д-30, антенну "Инкубатор-3" стоимостью более 4 тысяч долларов, а еще автомобиль "Газель". Украинские защитники отмечают, что операция по превращению российской техники в металлолом получилась успешной, пишет Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Ударные дроны батальона "Сапсан" уничтожили пушку, антенну и два БПЛА на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4160) уничтожение (7783) техника (1784) металлолом (191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️Трамп живий: у Білому домі спростували чутки про його смерть
показать весь комментарий
30.08.2025 15:55 Ответить
 
 