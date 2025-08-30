Ударные дроны батальона "Сапсан" уничтожили пушку, антенну и два БПЛА на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы ударных дронов батальона беспилотных систем "Сапсан" 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали момент уничтожения вражеской техники. Среди них - пушка Д-30, вражеская антенна и два БПЛА "Молния".
Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники провели успешную операцию на Купянском направлении.
"С вражеской пушки не полетят десятки снарядов в нашу сторону, антенна пилотов не поможет направить сотни дронов, а "Молнии" никого не поразят", - добавили украинские военные.
