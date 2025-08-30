Ударні дрони батальйону "Сапсан" знищили гармату, антену та два БПЛА на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Оператори ударних дронів батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали момент знищення ворожої техніки. Серед них - гармата Д-30, ворожа антена та два БПЛА "Молнія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, захисники провели успішну операцію на Куп’янському напрямку.
"З ворожої гармати не полетять десятки снарядів у наш бік, антена пілотів не допоможе скерувати сотні дронів, а "Молнії" нікого не вразять", — додали українські військові.
