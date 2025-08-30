Вежа зв’язку, гармата, "Газель" та кабріолет — оператори безпілотників "Signum" знищують ворожі позиції. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників батальйону "Signum" продовжують ефективно працювати на Лиманському напрямку, знищуючи техніку та обладнання ворога.
Серед ліквідованих цілей - УАЗ-кабріолет, який окупанти намагалися сховати під деревами, але самі себе видали, коли виїхали на відкриту місцевість. Також українські бійці знищили вежу зв’язку, гармату Д-30, антену "Інкубатор-3" вартістю понад 4 тисячі доларів, а ще автомобіль "Газель". Українські захисники зазначають, що операція з перетворення російської техніки на металобрухт вийшла успішною, пише Цензор.НЕТ.
